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GTA VI na PC už v prvním čtvrtletí 2027. Čtyři nezávislé zdroje se shodují na stejném termínu

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Podle serveru GamesBeat má PC verze Grand Theft Auto VI vyjít mezi lednem a březnem 2027, tedy pouhé měsíce po konzolové premiéře.
Hra GTA VI na PC

Hra GTA VI na PC

Zdroj: Rockstar Games
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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