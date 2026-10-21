GTA VI na PC už v prvním čtvrtletí 2027. Čtyři nezávislé zdroje se shodují na stejném termínu

Čtyři na sobě nezávislé anonymní zdroje z herního průmyslu sdělily redakci GamesBeat stejnou informaci: PC verze GTA VI má vyjít v prvním čtvrtletí roku 2027, tedy mezi lednem a koncem března. Všichni čtyři chtěli zůstat v anonymitě kvůli svým obchodním vztahům, ale GamesBeat je popisuje jako osoby obeznámené s plány studia Rockstar Games.
Oficiálně je přitom stále potvrzené pouze datum vydání konzolové verze: 19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Rockstar na dotazy ohledně PC verze nereagoval. Shoda čtyř nezávislých zdrojů na stejném časovém okně je přesto poměrně silným signálem. Nejde o jediného anonymního informátora ani o opakování spekulací z diskusních fór, ale o čtyři zdroje, které podle GamesBeat uvádějí stejný předpokládaný termín.
Co přesně znamená Q1 2027 a proč je to průlom
První čtvrtletí roku 2027 zahrnuje období od 1. ledna do 31. března. Pokud by PC verze vyšla v tomto termínu, hráči by oproti konzolové premiéře 19. listopadu 2026 čekali přibližně šest týdnů až čtyři a půl měsíce. To by byl výrazný rozdíl oproti předchozímu dílu.
GTA V vyšlo na PlayStation 3 a Xbox 360 17. září 2013, zatímco PC verze dorazila až 14. dubna 2015, tedy zhruba o 19 měsíců později. Pokud se informace o vydání GTA VI v prvním čtvrtletí roku 2027 potvrdí, čekání se zkrátí přibližně o 14 až 17 měsíců. Místo roku a půl by PC hráči čekali jen několik týdnů až měsíců. Rockstar by tím výrazně změnil svou dosavadní strategii vydávání her na PC.
Proč zrovna teď a co na to Take-Two
Důvodů, proč by Rockstar tentokrát nemusel s PC verzí tolik otálet, je několik. Zatím jde ale o indicie, nikoli o potvrzené vysvětlení plánů studia.
Take-Two Interactive, mateřská společnost Rockstaru, ve svém výhledu pro fiskální rok 2027 počítá vedle samotného GTA VI také s blíže nespecifikovaným rozšířením na další platformu. Společnost výslovně neuvádí, že jde o PC verzi šestého dílu, časově by to však dávalo smysl.
Druhým dílkem skládačky je komunita. V srpnu 2023 Rockstar převzal Cfx.re, tým stojící za platformou FiveM, která proměnila GTA V na PC v rozsáhlé prostředí pro roleplay. Právě na PC mají velkou tradici roleplay servery, uživatelsky tvořený obsah i streamování na Twitchi. Šéf Twitche Dan Clancy podle Bloombergu po rozhovorech s Rockstarem mluvil o očekávaném nárůstu zájmu v následujícím roce v souvislosti se spuštěním multiplayeru. Rockstar navíc představil nástroj Mission Creator zaměřený na tvorbu komunitního obsahu.
Čím větší význam má online ekosystém a obsah vytvářený hráči, tím větší smysl dává zpřístupnit hru na PC co nejdříve. Samo o sobě to ale nepotvrzuje, že Rockstar skutečně plánuje vydání v prvním čtvrtletí roku 2027.
Co je oficiálně potvrzeno a co ne
Je důležité oddělit ověřené informace od odhadů a spekulací:
- Potvrzeno: Datum 19. listopadu 2026 pro PS5 a Xbox Series X|S. Hra se objevila v nabídce předobjednávek na PlayStation Store za 79,99 USD, v Rockstar Store za 79,99 EUR a v českém Xbox Store za 2 009 Kč. Dostupnost a ceny se mohou lišit podle regionu a obchodu.
- Potvrzeno: Hra byla dosud představena především jako příběhový zážitek pro jednoho hráče. Samostatný online režim Rockstar zatím oficiálně nepředstavil.
- Potvrzeno: Mezi podporovanými jazyky je angličtina, němčina, polština, ruština a další. Čeština v dosud zveřejněném seznamu není.
- Nepotvrzeno: PC verze, její datum vydání, cena ani hardwarové požadavky. Tabulky s minimálními a doporučenými specifikacemi, které kolují po internetu, jsou neoficiální odhady.
- Nepotvrzeno: Přesný den vydání PC verze v rámci prvního čtvrtletí roku 2027. GamesBeat uvádí pouze tříměsíční časové okno.
Oficiální stránka GTA VI zatím žádné informace o PC verzi neobsahuje.
Má smysl čekat, nebo koupit konzoli?
Pro hráče, kteří už mají PS5 nebo Xbox Series X|S, je rozhodování jednoduché: pokud se termín nezmění, hru si zahrají 19. listopadu. Složitější situace nastává u těch, kteří o nákupu konzole uvažují výhradně kvůli GTA VI.
Pokud se odhadovaný termín vydání PC verze potvrdí, argument pro uspěchaný nákup konzole bude výrazně slabší než v době vydání GTA V, kdy PC hráči čekali přibližně rok a půl. Několik měsíců navíc může být pro řadu hráčů přijatelnou cenou za možnost využít výkon svého počítače, případné grafické úpravy a budoucí modifikace nebo komunitní servery.
Na druhou stranu Q1 2027 zatím není oficiálním příslibem. Rockstar si tradičně ponechává prostor pro změny termínů, pokud hra nesplňuje jeho kvalitativní požadavky. I případná PC verze proto může vyjít později, než nyní naznačují anonymní zdroje GamesBeat.
Chronologie odkladů a co říká o Rockstaru
Časová osa GTA VI je sama o sobě příběhem:
- Prosinec 2023: První trailer, oznámené vydání v roce 2025.
- Květen 2025: Odklad na 26. května 2026.
- Později v roce 2025: Další posun termínu na 19. listopadu 2026.
- Říjen 2026: GamesBeat zveřejňuje informaci, podle níž má PC verze vyjít v prvním čtvrtletí roku 2027.
Konzolová verze tedy prošla dvěma odklady, zatímco PC verze by podle současných spekulací mohla dorazit jen několik měsíců po ní. Pokud se tento plán potvrdí, Rockstar by tím změnil dosavadní přístup k vydávání svých her na PC. Samotný termín ale zatím nelze považovat za potvrzení, že studio začne PC hráče vnímat jako rovnocenné publikum už od začátku vývoje a vydávání.
Oficiální oznámení PC verze stále chybí. Čtyři nezávislé zdroje se stejnou informací představují zajímavou indicii, nikoli záruku. Dokud se nevyjádří Rockstar nebo Take-Two, zůstává první čtvrtletí roku 2027 pravděpodobným odhadem, ne pevným datem vydání.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda