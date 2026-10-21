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Google Asistenta měla nahradit Gemini, ale uživatel Redditu našel způsob, jak ho vrátit zpět. Stačí jeden krok v nastavení

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Google na mobilech postupně vypíná klasického Asistenta a nahrazuje ho Gemini. Komunitní trik přes rollback aplikace Google ho ale dokáže vrátit.
Google Gemini, asistent, telefon

Google Gemini, asistent, telefon

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 09:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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