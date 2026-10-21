Google Asistenta měla nahradit Gemini, ale uživatel Redditu našel způsob, jak ho vrátit zpět. Stačí jeden krok v nastavení

Uživatel Redditu s přezdívkou u/Seanykun- zveřejnil 13. října 2026 v subredditu r/googleassistant příspěvek, ve kterém popsal, jak se mu podařilo vrátit na telefon klasického Google Asistenta. Klíčový krok? V nastavení systémové aplikace Google zvolit možnost „Odinstalovat aktualizace“. Po tomto kroku se mu znovu objevila možnost přepnout z Gemini zpět na původního Asistenta. Příspěvek vzbudil velkou pozornost, protože podobné řešení hledají uživatelé po celém světě. Postup se přitom v komunitě šířil už od září 2026, ale právě tento příspěvek ho dostal do širšího povědomí. Samotné odinstalování aktualizací nemusí stačit: v praxi může být potřeba také vypnout automatické aktualizace aplikace Google a znovu aktivovat hlasové ovládání pomocí „Hey Google“.
Proč Google Asistenta odstavil
Google oznámil přechod z mobilního Asistenta na Gemini 14. března 2025. Oficiální argument byl jasný: generativní AI má být osobnější, lépe rozumět kontextu a nabídnout funkce, které klasický Assistant neuměl. V blogovém příspěvku firma uvedla, že klasického Google Asistenta na většině mobilních zařízení postupně nahradí Gemini.
Původní plán počítal s dokončením přechodu do konce roku 2025. V prosinci 2025 ale Google harmonogram posunul na rok 2026. K samotnému vypínání na telefonech pak začalo docházet od 4. září 2026, jak dokládá e-mail zveřejněný serverem Android Authority. Google tedy Asistenta neodstranil ze dne na den. Postupně uživatelům přestal nabízet možnost zvolit si ho jako výchozího digitálního asistenta a začal ho nahrazovat Gemini.
Důležitý detail: Google Assistant není úplně minulostí. Některé jeho technologie a funkce dál zajišťují hlasovou aktivaci „Hey Google“, Voice Match a vybrané rychlé akce, a to i při používání Gemini. Na chytrých reproduktorech, displejích a dalších zařízeních navíc Asistent nadále funguje podle konkrétní platformy a dostupných funkcí.
Co Gemini neumí a proč se lidé vracejí
Gemini má oproti starému Asistentovi několik omezení, která se projevují právě u běžných hlasových příkazů. Podle oficiálního přehledu funkcí některé možnosti klasického Asistenta v Gemini stále chybějí nebo jsou omezené:
- podcasty a rozhlasové stanice,
- podpora některých hudebních služeb třetích stran,
- režim tlumočníka (Interpreter Mode),
- některé rutiny a automatizace.
Z uživatelských stížností na Redditu a v anketách Android Authority vyplývají také problémy s rozpoznáváním kontaktů, zahajováním hovorů, nastavováním budíků a časovačů, navigací nebo přehráváním hudby. Častou výtkou je i příliš rozvláčné odpovídání. V autě nebo při vaření s mokrýma rukama uživatelé zpravidla potřebují rychlou akci, ne delší konverzaci. Klasický Assistant často reagoval stručně a přímo, zatímco Gemini se může snažit požadavek zpracovat jako konverzační dotaz.
Jak přesně postup funguje, krok za krokem
Komunitní postup nevyžaduje root ani odemykání bootloaderu. Vše se odehrává v běžném nastavení Androidu:
- Podržte ikonu aplikace Google a otevřete Informace o aplikaci. V nabídce vpravo nahoře vyberte „Odinstalovat aktualizace“.
- Otevřete nastavení digitálního asistenta. Pokud se znovu objeví možnost přepnutí, zvolte „Switch to Google Assistant“.
- V Obchodě Play vyhledejte aplikaci Google a v její nabídce vypněte automatické aktualizace (tři tečky → „Zakázat automatické aktualizace“).
- Pokud přestane fungovat hlasový příkaz „Hey Google“, otevřete nastavení Asistenta a hlasovou aktivaci znovu zapněte.
Postup vypadá jednoduše, ale nefunguje na všech zařízeních stejně. Na některých telefonech se možnost přepnutí vůbec neobjeví. Jinde se Assistant sice vrátí, ale po několika dnech nebo týdnu ho znovu nahradí Gemini. Oficiálně navíc platí, že Gemini vyžaduje Android 9 nebo novější a alespoň 2 GB RAM. Na zařízeních, která tyto požadavky nesplňují, může klasický Assistant zůstat beze změny, takže tento postup nemusí být vůbec potřeba.
Pozor: samotné odinstalování aplikace Gemini nepomůže. Google výslovně uvádí, že odstraněním Gemini nezrušíte její nastavení jako výchozího digitálního asistenta. Rozhodující totiž není jen samostatná aplikace, ale také verze systémové aplikace Google, která zajišťuje související funkce.
Co riskujete a jak dlouho to vydrží
Telefon si tímto postupem pravděpodobně nepoškodíte. Riziko spočívá jinde: budete používat starší verzi aplikace Google, takže můžete přijít o nové funkce, opravy stability a některé aktualizace. Google Play nicméně podle vlastní dokumentace může za určitých okolností zajistit důležité aktualizace i při vypnutých automatických aktualizacích. Pokud se pro tento postup rozhodnete, vypněte automatické aktualizace pouze u aplikace Google, nikoli globálně pro celý telefon.
Google neposkytuje žádnou záruku, že takové řešení vydrží. Uživatelé hlásí různé zkušenosti: někomu funguje déle než týden, jinému se Gemini vrátí už po dvou dnech. Google přechod na nového asistenta dál dokončuje, takže jde spíše o dočasnou možnost než o stabilní a podporované řešení.
Český kontext: na co se připravit
Česko patří mezi oficiálně podporované země pro Gemini a čeština je mezi podporovanými jazyky, ovšem s určitými omezeními. Hlasová aktivace pomocí „Hey Google“ a některé akce nemusejí v češtině fungovat. Klasický Google Assistant pro Android navíc češtinu na oficiálním seznamu jazyků vůbec neuvádí. Ani po úspěšném návratu proto nelze počítat s plnohodnotným Asistentem v češtině. V praxi bude potřeba použít angličtinu nebo jiný podporovaný jazyk.
Českých telefonů se týká stejný globální přechod jako zařízení v dalších podporovaných zemích. K vypínání klasického Asistenta na mobilech začalo docházet od 4. září 2026. Samostatné oznámení určené českým uživatelům se nám nepodařilo dohledat, ale Česko je součástí ekosystému Gemini, takže se na něj vztahuje příslušný harmonogram.
Komunitní trik s návratem ke starší verzi aplikace Google je neoficiální způsob, jak se na některých telefonech pokusit klasického Asistenta znovu aktivovat. Není zaručený ani trvalý a Google ho může kdykoli zablokovat. Pro ty, kdo dávají přednost stručným hlasovým příkazům před konverzací s chatbotem, však může představovat užitečnou alternativu, pokud na jejich zařízení stále funguje.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman