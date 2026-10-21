Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vítkovice konečně vyhrály, ale málem o výhru přišly. Liberec vyrovnal bez brankáře 105 sekund před koncem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vítkovice ukončily sérii šesti porážek, Liberec je ale při hře bez brankáře připravil o třetí bod. Rozhodl až Šimon Stránský v šesté sérii nájezdů.
Vítkovice konečně vyhrály, ale málem o výhru přišly. Liberec vyrovnal bez brankáře 105 sekund před koncem

Vítkovice konečně vyhrály, ale málem o výhru přišly. Liberec vyrovnal bez brankáře 105 sekund před koncem

Zdroj: HC Vítkovice Ridera
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 13:04

Reklama
Další články z SportyŽivě
Nosková ukázala tetování, které si pořídila po nejlepší sezoně kariéry. Drobný nápis na ruce má prý skrytý význam
Nosková ukázala tetování, které si pořídila po nejlepší sezoně kariéry. Drobný nápis na ruce má prý skrytý význam
Chtěl se vrátit do Zbrojovky, nebo skončit. Brankář Hladký si vybral konec kariéry po dvou postupech do anglické elity
Chtěl se vrátit do Zbrojovky, nebo skončit. Brankář Hladký si vybral konec kariéry po dvou postupech do anglické elity

Václav Hladký končí. Po odchodu z Burnley chtěl jedinou věc, návrat do mateřské Zbrojovky. Když nevyšel,...

Palát sestřelil Dostála úvodním gólem a rozhodl český souboj v NHL. Pastrňák s Nečasem tentokrát mlčeli
Palát sestřelil Dostála úvodním gólem a rozhodl český souboj v NHL. Pastrňák s Nečasem tentokrát mlčeli

Ondřej Palát otevřel skóre zápasu proti Lukáši Dostálovi a Islanders porazili Anaheim 3:2. Pastrňák a Nečas...

Italskému basketbalu zemřela sedmnáctiletá naděje. S nemocí bojovala stejně odhodlaně jako na palubovce
Italskému basketbalu zemřela sedmnáctiletá naděje. S nemocí bojovala stejně odhodlaně jako na palubovce

Italská basketbalová federace oznámila smrt sedmnáctileté Anny Mellano z klubu Basket Venaria. Mládežnická...

Nadal ho nazval hlupákem, diváci ho nenáviděli. Berdych po letech uznal chybu v jednom z nejslavnějších zápasů tenisu
Nadal ho nazval hlupákem, diváci ho nenáviděli. Berdych po letech uznal chybu v jednom z nejslavnějších zápasů tenisu

Před dvaceti lety porazil Tomáš Berdych v Madridu Rafaela Nadala. Pak přiložil prst ke rtům a Španěl ho...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.