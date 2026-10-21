Vítkovice konečně vyhrály, ale málem o výhru přišly. Liberec vyrovnal bez brankáře 105 sekund před koncem

Na ukazateli svítilo 2:1 a ostravská hala počítala vteřiny. Pak liberecký kapitán Radim Šimek prostřelil provoz před brankou a domácím spadl třetí bod z rukou. Oficiální zápis uvádí čas 57:45, do sirény tedy zbývalo 135 sekund, ne 105. Vítkovice nakonec Bílé Tygry porazily 3:2 po samostatných nájezdech a po 21 dnech znovu slavily. Výhru v 15. kole Tipsport extraligy ale zachránily spíš vůlí než kontrolou závěru. Z tříbodového večera se stala dvoubodová úleva. Po šesti prohrách v řadě i ta má velkou cenu.
Dvě a čtvrt minuty od tří bodů
První třetina skončila bez gólů. Do vedení šel Liberec, Vítkovice však zápas otočily. Ve 32. minutě srovnal Jan Bernovský, v 51. minutě poslal domácí do vedení Jindřich Abdul. Zbytek třetiny vypadal jako cesta k vítězství za tři body, na které Ostrava čekala od konce září.
Liberec ale v závěru odvolal brankáře a v šesti hráčích zatlačil domácí k jejich bráně. Šimek zakončil po přihrávkách Radana Lence a Tomáše Filippiho. Konkrétní chybu jednotlivce zdroje nepopisují. Vítkovice prostě neubránily přesilovou hru soupeře bez gólmana a přišly o bod, který už měly skoro jistý.
Prodloužení gól nepřineslo, i když v něm měl víc ze hry Liberec. Uznal to i vítkovický trenér Yorick Treille. „Každé vítězství je pro nás teď důležité,“ zdůraznil podle klubové reportáže na webu HC Vítkovice Ridera. Pro iSport dodal, že jde o dobrou výhru, ale zároveň o ztracený bod, protože tým podle něj udělal dost, aby zápas ukončil dřív.
Střely skončily 29:26 pro domácí, na zápas přišlo 3 259 diváků.
Nájezdy: z 0:2 ke Stránského rozhodnutí
Rozstřel začal pro Vítkovice špatně. Po třech sériích prohrávaly 0:2 a Liberec měl podle iSportu dva mečboly. Ani jeden neproměnil. Snížil Hrivík, srovnal Yetman a v šesté sérii rozhodl Šimon Stránský. Podrobný průběh nájezdů zachycuje textový zápis Onlajny.
Stránský se do sestavy vracel po problémech s rukou, kvůli kterým chyběl od 2. října. Bez něj Vítkovice nevyhrály ani jednou. Treille o něm mluví jako o důležitém ofenzivním hráči, který umí tvořit hru a vytvářet nebezpečí. Stránský po zápase popsal hlavně úlevu. „Dva body jsou pro nás zlaté,“ řekl s tím, že Vítkovice nejsou v pozici, kdy by si mohly vybírat.
Liberec si přesto něco odvezl. Podle iSportu získal v Ostravě první bod po čtyřech letech.
Šest porážek, deset gólů
Naposledy předtím Vítkovice vyhrály 29. září v Olomouci 4:3. Pak přišla tahle série:
|Soupeř
|Výsledek
|Karlovy Vary
|0:3
|Hradec Králové (venku)
|2:3 po prodloužení
|Pardubice
|2:3
|Sparta (venku)
|0:3
|České Budějovice
|1:3
|Plzeň (venku)
|5:6 po nájezdech
Za šest zápasů 10 vstřelených gólů a 21 inkasovaných, jak jsme spočítali ze zápasového přehledu. Dvakrát Vítkovice vůbec neskórovaly. Brankářský kolaps čísla neukazují, Hrachovina se v ligových statistikách držel kolem 90 % úspěšnosti zákroků. Spíš se sešla slabá produktivita, smolné koncovky a absence Stránského. Dvě porážky přišly až po prodloužení nebo nájezdech; kdyby se to v nich otočilo, vypadala by tabulka jinak.
Z pohledu klubu je to nepříjemné i proto, že Vítkovice šly do sezony s novým štábem pod Treillem a na jaře mluvily o posunu výš a o změně herního projevu včetně speciálních formací.
Tabulka se zatím nepohnula
Dva body Vítkovice z pásma ohrožení nevytáhly. Po zápase podle iSportu vypadala tabulka kolem nich takto:
- 10. Liberec: 12 zápasů, 16 bodů, skóre 33:35
- 12. Mladá Boleslav: 12 bodů
- 13. Vítkovice: 12 zápasů, 10 bodů, skóre 30:43
Herní klíč soutěže, jak ho uvádí databanka iDNES, posílá první čtyři týmy přímo do play-off, páté až dvanácté místo do předkola a čtrnáctý tým do baráže. Vítkovice tak na předkolo ztrácejí dva body a na Liberec šest. Skóre minus 13 je druhá varovná kontrolka. Podle nás je to jasnější signál než samotné umístění: tým zatím góly spíš dostává, než dává.
Obě mužstva odehrála v sezoně první vzájemný zápas. Další je na programu 2. prosince v Ostravě, pak 20. prosince a 13. ledna v Liberci.
Vítkovice teď v pátek 23. října od 17:30 čeká domácí zápas s Kometou Brno a v neděli od 16:00 duel na Kladně. Liberec ve stejný pátek hostí od 18:00 Spartu a v neděli Plzeň. Zápasy živě vysílá Oneplay, hlavně na kanálu Oneplay Sport 2. Teprve dva víkendové zápasy ukážou, jestli úterní večer zastavil pád, nebo jen přerušil sérii porážek.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka