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Novela úvěrového zákona má posílit právní jistotu na trhu

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Připravovaná novela zákona o spotřebitelském úvěru má zpřesnit pravidla pro posuzování schopnosti klientů splácet a zvýšit právní jistotu na úvěrovém trhu. Podle České bankovní asociace (ČBA) by změna měla omezit spory o platnost již splacených úvěrů.
Novela úvěrového zákona má posílit právní jistotu na trhu

Novela úvěrového zákona má posílit právní jistotu na trhu

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 12:50

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