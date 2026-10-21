Čardášová princezna, improvizace i boj o moc. Jihočeské divadlo chystá podzim plný premiér

Podzimní program Jihočeského divadla nabídne příběhy lásky, moci i toho, jak snadno se skutečnost může proměnit ve fikci. První z říjnových premiér bude opereta Čardášová princezna, na konci měsíce pak Malé divadlo uvede improvizační inscenaci Stalo se…? V listopadu se diváci dočkají předpremiéry Královny Margot podle Alexandra Dumase.
Láska v přepychu a válka za dveřmi
Opera Jihočeského divadla uvede 23. října Čardášovou princeznu skladatele Emmericha Kálmána. Opereta vypráví o vztahu mladého aristokrata a šantánové zpěvačky, jejichž lásce stojí v cestě společenské konvence a rodinné tradice. Vedle romantiky a temperamentních tanců ale příběh připomíná i konec jedné historické éry.
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„Na jevišti uvidíte dobové kostýmy, sklenky šampaňského, přepych a svět, ve kterém se tančí, miluje a žije naplno. Jenže píše se rok 1914 a my na rozdíl od našich hrdinů víme, co přijde,“ přibližuje režisér Tomáš Ondřej Pilař.
Kálmán začal operetu komponovat v roce 1914, vídeňskou premiéru měla o rok později. Jihočeské divadlo tak představí dílo, jehož bezstarostná atmosféra kontrastuje s dramatickými událostmi první světové války.
Novinové titulky
Malé divadlo 31. října uvede v Black boxu kulturního domu Slavie inscenaci Stalo se…? Její tvůrci vycházejí z novinových titulků současnosti i minulosti a přímo na jevišti z nich vytvářejí improvizované příběhy. Každé představení proto bude jiné.
Projekt vzniká ve spolupráci s uskupením My kluci, co spolu chodíme. Vedle humoru a improvizace se zaměřuje také na konspirační teorie a mediální gramotnost.
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„Učíme se od nich s humorem, nadsázkou a naprostým odhodláním vydávat do nejistých vod improvizace,“ říká umělecký šéf Malého divadla David Košťák. Podle něj má projekt ambici přispět k mediální gramotnosti nejen dospívajících. Inscenace je určená divákům od 12 let.
Královna Margot mezi láskou a politikou
Činohra připravuje na 13. listopadu předpremiéru Královny Margot podle románu Alexandra Dumase. Příběh z prostředí francouzského královského dvora rozehrává boj o moc, rodinné intriky i milostné vztahy. Oficiální premiéra je naplánovaná na 23. ledna 2027.
Ústřední postavou je Margot, dcera Kateřiny Medicejské, která touží po lásce a osobní svobodě, zatímco její život určují politické zájmy. Inscenaci režíruje umělecký šéf činohry Jakub Čermák.
„Mottem naší Královny Margot je slogan: pleasure and politics, tedy potěšení a politika,“ popisuje Čermák. Právě mezi těmito dvěma světy se podle něj pohybují postavy královské rodiny Valois, jejichž osobní touhy se střetávají s mocenskými ambicemi.
Festival, talkshow i připomínka listopadu 1989
Podzimní nabídku doplní festival nového divadla Malá inventura, který v Českých Budějovicích potrvá do 15. listopadu. Vedle představení a workshopů v rámci Roku loutkového divadla nabídne také projekt 8 miliard lidí hoří. Skupina 8lidí v něm propojí saunové rituály a rozhovory s tématem klimatické změny a hledáním způsobů, jak při řešení krize nevyhořet.
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Na 14. listopadu je naplánovaná talkshow Kupé Na Půdě. Jejími hosty budou spisovatel a novinář Jan Štifter a astronomka Jana Tichá.
O tři dny později divadlo připomene výročí sametové revoluce akcí Rozsviťme demokracii. Průvod vyjde v 17. listopadu z Piaristického náměstí a zamíří k budově divadla, kde zazní státní hymna a Modlitba pro Martu.
Jihočeské divadlo zároveň uzavírá úspěšnou letní sezonu. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově navštívilo 53 118 diváků, což je nejvíce za posledních pět let. Festival Jižní Svéráz zaznamenal více než 32 tisíc prodaných vstupenek, přibližně o 42 procent více než při svém nultém ročníku v roce 2024.