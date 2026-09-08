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Kladno letos přidá přes 400 parkovacích míst, za čtyři roky jich přibylo více než 1200

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Kladno letos rozšiřuje parkovací kapacity o zhruba 400 míst, čímž celkový přírůstek za poslední čtyři roky překročí hranici 1 200 stání. Nová parkoviště vznikají…
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