Praha chce proměnit vinohradskou Orionku v kulturní a komunitní centrum evropského formátu

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Praha chce proměnit vinohradskou Orionku v kulturní a komunitní centrum evropského formátuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Areál bývalé vozovny na Královských Vinohradech, který dopravě přestal sloužit už v polovině padesátých let, čeká zásadní proměna. Praha svěří přípravu revitalizace Orionky městské…
Orionka
Zdroj:
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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