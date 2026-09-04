Muž rozbil kamenem sklo autobusu, protože mu řidička nezastavila na zastávce

Muž rozbil kamenem sklo autobusu, protože mu řidička nezastavila na zastávcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Situace se odehrála v Hradci Králové.
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