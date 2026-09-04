Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Podvodník obral seniory o zlaté pruty za pět milionů. Vydával se za jejich synovce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
O investiční zlato za skoro pět milionů přišel manželských pár, který naletěl podvodníkovi. Ten se vydával za jejich synovce a namluvil jim, že jeho syn měl vážnou nehodu. Žádal o peníze, které ale neměli. Místo toho mu nabídli právě zlato.
Podvodník obral seniory o zlaté pruty za pět milionů. Vydával se za jejich synovce

Podvodník obral seniory o zlaté pruty za pět milionů. Vydával se za jejich synovce

Zdroj: Policie ČR
Reklama
Další články z Pražská Drbna
Pes opuštěný po pádu z balkonu musel na operaci, do nožky dostal hřeby
Pes opuštěný po pádu z balkonu musel na operaci, do nožky dostal hřeby
Hořela budova Národního onkologického centra v Motole, škoda je 20 milionů
Hořela budova Národního onkologického centra v Motole, škoda je 20 milionů

Přes tři hodiny bojovali pražští hasiči s požárem budovy Národního onkologického centra, které je součástí...

Pražské děti se s psychickými problémy raději obrací na AI než na lidi
Pražské děti se s psychickými problémy raději obrací na AI než na lidi

Každé čtvrté pražské dítě, které se ocitne v psychické tísni, se nejprve obrátí na umělou inteligenci a až...

Muž v hloubětínské ubytovně bodl partnerku, v nemocnici zemřela
Muž v hloubětínské ubytovně bodl partnerku, v nemocnici zemřela

V Hloubětíně ve čtvrtek v noci na ubytovně muž bodl partnerku, žena po převozu do nemocnice zemřela....

Provoz na D8 zastavila nehoda dvou náklaďáků, jednoho řidiče museli vyprostit
Provoz na D8 zastavila nehoda dvou náklaďáků, jednoho řidiče museli vyprostit

Doprava na dálnici D8 od sjezdu na Ďáblice ve směru na Prahu byla zastavena kvůli nehodě dvou nákladních...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.