Poslat krabici a čekat peníze nestačí. Nevyžádané zboží platit nemusíte

Za nevyžádané zboží nemusíte platit jen proto, že v balíčku leží složenka nebo faktura. Nemusíte ani oznamovat jeho převzetí či hradit vrácení. Nejdřív ale rozlište zásilku bez objednávky od předplatného a cizího balíku. Právě na tom záleží další postup.
Rozbalíte balíček a uvnitř najdete zboží, které jste nečekali. Vedle něj složenku s částkou a datem splatnosti. Zvlášť když si chcete udržet ve všech platbách pořádek, může takový papír vyvolat obavu z dluhu. Sám o sobě ale neprokazuje, že jste něco koupili.
Česká obchodní inspekce k zásilkám se složenkou uvádí, že podnikatel nemůže spotřebiteli vnutit nákup zasláním nevyžádaného zboží. U takového plnění nevzniká povinnost zaplatit, vyrozumět firmu o doručení ani poslat věc zpět na vlastní náklady. ČOI označuje tento způsob vnucování nabídky za agresivní obchodní praktiku. U seniorů jde o doloženou zkušenost, ne důvod k panice
Evropské spotřebitelské centrum Česko popsalo v
ohlédnutí za rokem 2022 případy převážně starších spotřebitelů. Hlásili údajně neobjednané zásilky z Polska za stovky či tisíce korun. Prodejce podle centra odmítal vracet peníze zaplacené při převzetí a zastavit další zásilky i požadavky na úhradu.
To je dobrý důvod připomenout pravidlo rodičům či prarodičům: neplaťte jen kvůli obavě z upomínky. Pokud si nejste jistí, projděte podklady s někým důvěryhodným. Neznámý balíček může mít několik vysvětlení a samotná faktura mezi nimi nerozhodne.
Když s nabídkou zavolá podnikatel, samotný ústní souhlas spotřebitele nestačí. Rozhoduje následné přijetí nabídky spotřebitelem (ilustrační fotografie). Nejdřív ověřte adresáta a důvod platby
Nejužitečnější je oddělit tři otázky. Částku a splatnost si nechte až za ně:
Sedí jméno a adresa? Cizí zásilka nebo záměna patří k řešení s dopravcem. Například Zásilkovna u cizího balíku doporučuje nahlásit záměnu a připojit trasovací číslo; zajistí jeho vrácení majiteli. Cizí balík nepovažujte za nevyžádaný dárek pro sebe. Existuje objednávka? Projděte potvrzení, e-maily, SMS a domluvu s dalšími členy domácnosti. To, že si na nákup právě nevzpomínáte, ještě neznamená, že žádný nebyl. Nevychází zásilka z dříve sjednaného pravidelného odběru? U dalšího balíčku v rámci platné smlouvy nemusíte pokaždé vytvářet novou objednávku. Hledejte původní ujednání o dodávkách a ceně.
Z toho plyne podstatný rozdíl: jméno na štítku určuje adresáta, faktura požaduje peníze, ale teprve objednávka nebo platně sjednaný odběr vysvětluje, z čeho má povinnost platit vzniknout. Když žádná objednávka ani odběr nejsou a firma vám zboží přesto pošle, samotná složenka nákup nevytvoří.
Pravidelný odběr řešte jinak než zásilku bez objednávky
ČOI upozorňuje také na dárky nabízené po telefonu: první balíček může být zdarma nebo za poštovné, zatímco další zásilky už jsou placené. Rozhoduje, zda jste si takový odběr skutečně platně sjednali. Pouhé označení první zásilky za dárek předplatné nedokazuje.
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Proto se liší i obrana. U skutečně nevyžádaného plnění nemusíte firmě oznamovat převzetí. U platného pravidelného odběru však potřebujete řešit ukončení smlouvy; pouhé nepřebírání a neplacení dalších balíčků jej nenahrazuje. Obdobný rozdíl u běžné objednávky vysvětlujeme v článku o tom, proč
nevyzvednutá zásilka sama neznamená odstoupení od smlouvy.
Když firma tvrdí, že jste nákup odsouhlasili po telefonu, zkontrolujte i způsob uzavření smlouvy. Podle
výkladu Ministerstva průmyslu a obchodu z března 2026 při hovoru zahájeném podnikatelem nestačí ústní souhlas. Firma musí potvrdit nabídku v textové podobě a spotřebitel ji následně přijmout elektronicky nebo podpisem. Jestliže prodávajícího kontaktujete sami, může smlouva vzniknout i po telefonu.
Hledejte tedy konkrétní nabídku a své potvrzení, ne pouze informaci, že se hovor uskutečnil. Podrobněji rozdíl rozebíráme v přehledu,
kdy je smlouva po telefonu závazná. Upomínku prodejce je třeba odlišit od písemnosti soudu. Soudní platební rozkaz řešte včas podle jeho poučení (ilustrační fotografie). Když přijdou upomínky, uchovejte si podklady
Obal, adresní štítek, fakturu a korespondenci si pro případ sporu vyfoťte a uschovejte. Pokud firma tvrdí, že objednávku má, můžete si písemně vyžádat datum a způsob jejího sjednání i podklady, z nichž požadavek odvozuje. Je to praktický krok k vyjasnění situace, nikoli povinnost oznamovat přijetí nevyžádaného zboží.
Ochranu příjemce upravuje také
§ 1816 občanského zákoníku: pokud podnikatel plní bez objednávky a spotřebitel se ujme držby, nemusí na své náklady nic vracet ani podnikatele vyrozumět. V nejasné situaci proto nejprve vyjasněte původ zásilky; není potřeba kupovat poštovné jen proto, abyste se zbavili obavy z faktury.
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S dotazem ke svým právům nebo podnětem ke kontrole se můžete obrátit na
e-podatelnu ČOI. Jestliže ale dorazí skutečný platební rozkaz či jiná písemnost soudu, řešte ji hned podle poučení, případně s právní pomocí. Ministerstvo spravedlnosti vysvětluje, že platební rozkaz může mít při zmeškání obrany účinky pravomocného rozsudku. Není to totéž jako upomínka od prodejce.
Pomáháte-li s balíčkem rodičům nebo prarodičům, začněte společným dohledáním podkladů. Oddělte cizí zásilku, vlastní objednávku a nevyžádané plnění. Pak lze řešit konkrétní situaci, místo aby o platbě rozhodl strach z papíru se splatností.