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Nejhorší chyba českých kutilů ničí drahé vodárny. Pouhé vypnutí jističe roztrhá litinu na kusy

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Proč nestačí zahradní čerpadlo jen vypnout ze zásuvky? Zjistěte, jak zbytková voda trhá litinové tělo i pryžový vak a jak vodárnu správně zazimovat.
Zahradní elektrické čerpadlo na vodu s napojenými trubkami

Zahradní elektrické čerpadlo na vodu s napojenými trubkami

Zdroj: Water pump 1 od Daniel Schwen, licence CC BY-SA 3.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 17.10.2026 13:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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