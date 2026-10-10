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Balík ignorujete a čekáte, že je hotovo. Nevyzvednutí ale nestačí

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Nechat balík v boxu a počkat, až se vrátí e-shopu, samo o sobě nenahrazuje odstoupení od smlouvy. Pokud si nákup rozmyslíte, oznamte to prodávajícímu. Rozhodující je, zda už vznikla smlouva a jaké oznámení jste mu poslali.
Bílý Z-BOX Zásilkovny s řadami uzavřených schránek pod obytnou budovou

Bílý Z-BOX Zásilkovny s řadami uzavřených schránek pod obytnou budovou

Zdroj: Ondřej Luštinec / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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