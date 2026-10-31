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Češi se vracejí od tepelného čerpadla k plynu. Starý dům fyziku neobejde

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Proč se někteří majitelé domů vracejí od tepelného čerpadla k plynu a co se skutečně vyplatí? Porovnali jsme investici, účty za energie i technické limity.
Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda instalovaná u fasády staršího cihlového domu

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda instalovaná u fasády staršího cihlového domu

Zdroj: Southend-on-Sea Borough Council / Wikimedia Commons CC0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 31.10.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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