Češi se vracejí od tepelného čerpadla k plynu. Starý dům fyziku neobejde

V době energetické nejistoty po roce 2022 zažilo Česko nebývalou vlnu zájmu o tepelná čerpadla. Ze strachu z odstávek plynu a raketově rostoucích záloh tisíce domácností narychlo vyměnily funkční plynové kotle za venkovní jednotky vzduch-voda.
Po několika odtopených zimách a po výrazném nárůstu státem regulovaných plateb za elektřinu však u části majitelů starších rodinných domů nastalo trpké vystřízlivění. Zjistili, že jejich účty za vytápění neklesly, ale naopak citelně vzrostly, a někteří dokonce v tichosti instalují zpět moderní plynové kondenzační kotle. Kdy dává návrat k plynu překvapivě racionální ekonomický smysl, ve kterých domech je naopak tepelné čerpadlo bezkonkurenčním vítězem a jak se vyhnout investiční pasti za stovky tisíc korun?
Volba správného zdroje tepla představuje zásadní rozhodnutí na dalších patnáct až dvacet let. Nezávislé porovnání provozních nákladů na odborném portálu TZB-info v
kalkulátoru nákladů na vytápění podle druhu paliva, podrobné technické studie zaměřené na chování tepelných čerpadel v soustavách s radiátory i metodika výpočtu pro sezónní topný faktor SCOP jasně ukazují, že univerzální řešení pro všechny stavby neexistuje. Aktuální poměry regulovaných plateb vymezují cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, technické podmínky návrhu otopných ploch vyučuje Katedra technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze a legislativní rámec hospodaření s energiemi určuje zákon číslo 406/2000 Sbírky v součinnosti s dotačními programy Ministerstva průmyslu a obchodu. Fyzikální a cenová past: Proč čerpadlo ve starém domě prodělá
Základní příčina rozčarování spočívá v jednoduché matematice a fyzikálních zákonech termodynamiky. Aby se provoz tepelného čerpadla finančně vyrovnal vytápění zemním plynem, musí být poměr ceny elektřiny a plynu nižší než dosahovaný topný faktor. V současné době stojí jedna kilowatthodina plynu pro domácnosti včetně všech distribučních poplatků a daní přibližně jednu korunu a šedesát haléřů až jednu korunu a osmdesát haléřů. Naproti tomu jedna kilowatthodina elektřiny ve zvýhodněné dvoutarifní sazbě D57d po započtení vysoké regulované složky za distribuci, příspěvku na obnovitelné zdroje a systémových služeb vychází zhruba na čtyři koruny a osmdesát haléřů až pět korun a padesát haléřů.
Když vydělíte cenu elektřiny cenou plynu, získáte číslo kolem hodnoty tři. To znamená naprosto zásadní pravidlo: aby tepelné čerpadlo vyrábělo teplo levněji než plynový kotel, musí z jedné odebrané kilowatthodiny elektřiny vyprodukovat v průměru více než tři kilowatthodiny tepla. Jeho sezónní topný faktor SCOP musí být vyšší než tři celé dvě desetiny.
V moderním zatepleném domě s nízkoteplotním podlahovým topením, kde stačí ohřívat vodu na pouhých třicet až pětatřicet stupňů, dosahuje moderní čerpadlo celoročního faktoru kolem čtyř, takže spolehlivě šetří. Ve starším nezatepleném domě s klasickými plechovými nebo litinovými radiátory však otopná tělesa potřebují vodu o teplotě šedesát až pětašedesát stupňů Celsia, aby místnosti vůbec prohřála. V mrazivých dnech při venkovní teplotě minus pět stupňů klesá topný faktor čerpadla k hodnotám kolem jedné celé osmi desetin až dvou. Při ještě větších mrazech musí kompresoru pomáhat vestavěná elektrická topná spirála s topným faktorem rovným jedné. V té chvíli topíte v podstatě čistým elektrokotlem a každá vyrobená jednotka tepla vás stojí násobně více než ze zemního plynu.
Instalace tepelného čerpadla u nezatepleného staršího domu často naráží na limity otopné soustavy. Ekonomika investice a životnosti: Skrytá čísla, o kterých prodejci mlčí
Druhým kamenem úrazu jsou celkové náklady na pořízení a následný servis během celého životního cyklu zařízení. Zde moderní plynový kondenzační kotel předvádí obrovskou výhodu v podobě nízké vstupní investice a minimálních rizik.
Kvalitní závěsný plynový kondenzační kotel od renomovaného výrobce pořídíte včetně nového nerezového nebo plastového odkouření komína, montáže a revize za šedesát až devadesát tisíc korun. Životnost takového zařízení se běžně pohybuje mezi patnácti a dvaceti lety. Roční servisní prohlídka vyjde na patnáct set korun a případné náhradní díly, jako je oběhové čerpadlo nebo zapalovací elektroda, stojí pár tisíc.
Naproti tomu pořízení spolehlivého tepelného čerpadla vzduch-voda o výkonu dvanáct až šestnáct kilowattů pro nezateplený dům představuje investici ve výši dvě stě padesát až čtyři sta padesát tisíc korun. I při využití státní dotace z programu Nová zelená úsporám musí majitel z vlastní kapsy doplatit sto padesát až dvě stě padesát tisíc korun. Pokud k tomu připočteme nutnost zvětšení jističe, novou elektroinstalaci a úpravu kotelny, rozdíl ve vstupní investici činí minimálně dvě stě tisíc korun ve prospěch plynu.
Zároveň je nutné počítat s faktem, že mechanicky extrémně namáhaný kompresor tepelného čerpadla má průměrnou životnost dvanáct až patnáct let. Pokud stroj běží ve starém domě trvale na hranici svých sil a produkuje vysoké teploty vody, životnost se ještě zkracuje. Výměna zadřeného invertorového kompresoru nebo venkovního výměníku po záruce stojí padesát až osmdesát tisíc korun, což spolehlivě vymaže veškeré teoretické provozní úspory za mnoho předchozích let.
Drahý přímotop fyziku neošálí. Vyšší cena levnější teplo nezaručuje Kdy se lidé vracejí k plynu: Typický scénář staršího domu
Případy domácností, které po třech až pěti letech odstavují tepelné čerpadlo nebo jej používají pouze jako zálohu a primárně topí plynem, mají téměř vždy společného jmenovatele. Jde o patrové rodinné domy postavené mezi lety 1960 a 1995, které nemají zateplenou fasádu a jsou vytápěny původními radiátory.
Majitelé byli v minulosti zlákáni marketingovými sliby o levném ekologickém teplu. V praxi však zjistili, že čerpadlo v zimních měsících spotřebuje obrovské množství drahé elektřiny, v domě je pocitově chladněji a venkovní jednotka umístěná poblíž oken nebo u plotu neustále hučí. Pokud navíc v dané obci došlo ke sporům se sousedy kvůli nočním hlukovým hygienickým limitům, které činí čtyřicet decibelů, stává se provoz noční můrou.
Když takovému čerpadlu po záruce skončí životnost nebo se vyskytne drahá závada na chladicím okruhu, majitelé si spočítají celkovou bilanci. Místo nákupu nového drahého čerpadla raději investují osmdesát tisíc korun do tichého plynového kondenzačního kotle. Zbylé peníze, které by jinak utratili za čerpadlo, vloží do zateplení stropů nebo výměny oken, což jim přinese skutečnou a trvalou úsporu spotřeby energie bez ohledu na venkovní počasí. Správné seřízení radiátorů a oběhu navíc usnadní naše rady pro
řešení polovičního hřátí radiátorů a tlaku v otopné soustavě. Moderní plynový kondenzační kotel nabízí stabilní výkon bez ohledu na venkovní mrazy. Kdy naopak tepelné čerpadlo bezkonkurenčně kraluje
Bylo by hrubou chybou tvrdit, že tepelná čerpadla jsou špatnou technologií. Jsou naprosto skvělá a představují vrchol moderní energetiky, musíte jim však vytvořit podmínky, pro které byla vyvinuta. Zde jsou situace, kdy je tepelné čerpadlo jasnou jedničkou:
Nízkoenergetické novostavby a kompletní rekonstrukce: Pokud má dům tepelnou ztrátu do šesti kilowattů a je vybaven podlahovým nebo stěnovým vytápěním, čerpadlo pracuje s nízkým teplotním spádem třicet na pětadvacet stupňů. V takovém režimu dosahuje špičkového celoročního faktoru přes čtyři celé pět desetin a náklady na vytápění jsou naprosto minimální. Domy bez zavedené plynové přípojky: Pokud v ulici není plynovod, vybudování nové plynové přípojky a vedení přes cizí pozemky může stát sto i dvě stě tisíc korun. V takovém případě je čerpadlo jednoznačnou volbou oproti drahému propan-butanovému zásobníku nebo neekologickému tuhému palivu. Kombinace s domácí fotovoltaikou: Pokud máte na střeše fotovoltaickou elektrárnu, od března do října vyrábíte teplou užitkovou vodu a v přechodných měsících přitápíte zcela zdarma z vlastních přebytků elektřiny. Možnost letního chlazení: Moderní reverzibilní tepelná čerpadla dokážou v horkých letních měsících chladit dům přes podlahové potrubí nebo stropní chladicí registry. Získáte tak komfortní klimatizaci celého objektu bez nutnosti instalace nevzhledných vnitřních jednotek. Nízkoteplotní podlahové vytápění umožňuje tepelnému čerpadlu pracovat s vysokou účinností. Velké srovnání: Plynový kotel versus tepelné čerpadlo
Porovnávaný parametr Plynový kondenzační kotel Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) Kdo v dané kategorii vítězí Pořizovací cena a montáž 60 000 až 90 000 Kč 250 000 až 450 000 Kč (s dotací doplatek 150 000+) Jednoznačně plynový kotel Závislost výkonu na venkovním mrazu Konstantní výkon i účinnost při -20 °C Při mrazech pod nulou klesá výkon i účinnost, spíná spirála Plynový kotel (spolehlivost v zimě) Vhodnost pro staré radiátory Ideální, zvládá vysoké teploty 65 až 75 °C Nevhodné, při vysokých teplotách dramaticky klesá účinnost Plynový kotel Úspora v novostavbě s podlahovkou Standardní spotřeba plynu Mimořádně nízké provozní náklady díky faktoru SCOP přes 4 Tepelné čerpadlo Životnost a cena servisu 15 až 20 let, levné a snadno dostupné náhradní díly 12 až 15 let, drahá výměna kompresoru (50 000 až 80 000 Kč) Plynový kotel (nižší servisní riziko) Hlučnost a prostorové nároky Tichý provoz uvnitř domu, zavěšení na zeď v koupelně Hlučná venkovní jednotka u fasády, riziko sporů se sousedy Plynový kotel Možnost letního chlazení Neumožňuje chlazení Ano, reverzní chod dokáže chladit podlahou Tepelné čerpadlo Nezávislost na fosilních palivech Závislost na dodávkách a cenách zemního plynu Částečná soběstačnost, možnost propojení s fotovoltaikou Tepelné čerpadlo
Otočení hlavice na maximum pokoj rychleji nevyhřeje. Fyzika oklamat nejde Pět kroků k rozhodnutí: Jak nevyhodit statisíce oknem Spočítejte skutečnou tepelnou ztrátu domu: Nechte si vypracovat energetický posudek. Pokud je tepelná ztráta vašeho domu vyšší než dvanáct kilowattů a v místnostech máte původní radiátory, tepelné čerpadlo vás zruinuje na provozu. Zvažte zateplení před výměnou zdroje: Nejuniverzálnější pravidlo moderní energetiky zní, nejdříve snižte spotřebu domu a teprve poté pořizujte nový zdroj. Za ušetřené peníze mezi plynem a čerpadlem zateplete stropy a vyměňte okna. Prověřte možnost plynové přípojky: Máte-li plyn již zavedený do domu, výměna starého kotle za nový kondenzační představuje nejrychlejší, nejlevnější a nejméně rizikové řešení. Zkontrolujte hlukové poměry na parcele: Před úvahou o čerpadle si ověřte, kam umístíte venkovní jednotku. Musí být minimálně pět metrů od oken sousedů a nesmí stát pod vašimi okny ložnice. Zvolte čerpadlo do podlahového systému: Stavíte-li nový dům nebo plánujete kompletní rekonstrukci s instalací teplovodního podlahového topení, jděte jednoznačně do tepelného čerpadla. V takovém prostředí vám přinese maximální komfort i úsporu. Zdroje fotografií tepelne_cerpadlo_vzduch_voda_starsi_dum: Southend-on-Sea Borough Council / Wikimedia Commons CC0 plynovy_kondenzacni_kotel_na_stene_domacnost: Turbojet / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 podlahove_vytapeni_trubky_nizkoteplotni_system: Viii23dawari / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0