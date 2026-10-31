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Zazimování robotické sekačky. Proč ji nikdy nemýt vapkou

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Proč robotickou sekačku nikdy nečistit vapkou a jak ji zazimovat? Zjistěte, jak ochránit Li-Ion akumulátor před mrazem i jak zabezpečit dokovací stanici.
Moderní robotická sekačka na trávu stojící na zeleném posekaném trávníku v zahradě

Moderní robotická sekačka na trávu stojící na zeleném posekaném trávníku v zahradě

Zdroj: Syced / Wikimedia Commons CC0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 31.10.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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