Zazimování robotické sekačky. Proč ji nikdy nemýt vapkou

Jakmile na přelomu října a listopadu trávník zpomalí růst a teplota půdy klesne pod deset stupňů Celsia, nastává čas poslat robotického pomocníka na zimní odpočinek.
Většina majitelů se podívá na spodní stranu stroje obalenou centimetrovou vrstvou ztvrdlé trávy a bláta, vezme zahradní hadici nebo rovnou vytáhne vysokotlakou myčku a začne podvozek zběsile omývat.
Robotické sekačky představují sofistikovanou kombinaci jemné mikroelektroniky, senzorů a výkonné mechaniky. Odborné technické analýzy Katedry zemědělských strojů
Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze jednoznačně potvrzují, že nejčastější příčinou posezónních poruch není opotřebení provozem, ale chybná údržba a vniknutí vlhkosti do ložiskových prostor. Fyzikální limity lithiových článků detailně popisuje odborný portál TZB-info ve studii o vlastnostech a degradaci akumulátorů za nízkých teplot a bezpečné nakládání s elektroodpadem stanovuje zákon o odpadech číslo 541/2020 Sbírky.
Zdánlivě blesková očista se však na jaře promění v drahou opravu za tisíce korun. Voda pod tlakem totiž překoná těsnicí gufera a vnikne přímo do ložisek žacího disku, pojezdových převodovek i k řídicí elektronice. Zjistěte, jak robotickou sekačku před zimou vyčistit na sucho, proč její Li-Ion baterie nesmí promrznout v kůlně a jak správně zazimovat nabíjecí stanici.
Skladování plně nabitého akumulátoru je chybou. Vysoké napětí trvale snižuje celkovou kapacitu Vysokotlaká myčka jako rozsudek smrti: Proč vapka zničí ložiska
Lákadlo vzít do ruky stříkací pistoli a během třiceti sekund smýt veškerou zaschlou zelenou hmotu z podvozku je obrovské. Jenže běžný vysokotlaký čistič pracuje s tlakem sto až sto šedesát barů. Naprostá většina robotických sekaček na trhu disponuje stupněm krytí IPX4, což znamená ochranu proti stříkající vodě z běžného deště. Pouze několik málo nejnovějších prémiových modelů splňuje normu IPX5, která dovoluje omytí slabým proudem z běžné zahradní hadice bez trysky. Žádný komerční stroj však neodolá koncentrovanému tlaku vapky.
Když nasměrujete paprsek vody pod žací kryt, voda s obrovskou kinetickou energií okamžitě překoná pryžová těsnění a labyrintové ucpávky. Pronikne do zapouzdřených kuličkových ložisek žacího motoru i planetových převodovek pohonu kol, kde vyplaví speciální mazací tuk. Voda uvnitř uzavřeného prostoru zůstane uvězněna po celou zimu. Během několika týdnů ocelové kuličky a oběžné dráhy pokryje hloubková koroze. Jak jsme varovali i v našem návodu na
správné zazimování samotné tlakové myčky, voda v uzavřených dutinách napáchá nevratné škody.
Na jaře po vložení sekačky do nabíjecí stanice stroj vyjede, ale po pár metrech se zastaví. Zarezlá ložiska kladou obrovský mechanický odpor, motor se přehřívá a řídicí deska nahlásí chybový kód přetížení motoru sečení. Výměna celého motorového bloku přitom v autorizovaném servisu vyjde na pět až devět tisíc korun.
Robotická sekačka vyžaduje před příchodem zimy důkladnou očistu a správné uskladnění. Správný postup očisty: Škrabka, kartáč a stlačený vzduch
Jediným bezpečným způsobem čištění podvozku robotické sekačky je suchá nebo polosuchá mechanická cesta. Vyhraďte si dvacet minut času a postupujte systematicky krok za krokem:
Vypněte hlavní bezpečnostní vypínač: Než se dotknete spodní části stroje, vždy vypněte hlavní kolébkový spínač nebo vyjměte bezpečnostní klíč. Předejdete tím náhodnému spuštění žacího ústrojí při manipulaci. Použijte plastovou nebo dřevěnou škrabku: Sekačku otočte koly vzhůru a položte ji na čistý karton nebo měkkou podložku, abyste nepoškrábali horní lakované šasi. Hrubou vrstvu zaschlé trávy opatrně seškrábněte. Nikdy nepoužívejte ocelovou špachtli ani šroubovák, kterými byste ryli do plastového podvozku a vytvořili vrypy pro ještě snazší usazování nečistot v další sezóně. Dočistěte povrch kartáčem a stlačeným vzduchem: Zbytky suché trávy kolem otočného talíře a v záhybech pojezdových kol vymeťte kartáčem s tvrdým syntetickým vlasem. Pokud máte v dílně kompresor nebo plechovku se stlačeným vzduchem, důkladně vyfoukejte prach z prostoru kolem ložisek a nárazových senzorů. Otřete vlhkou utěrkou z mikrovlákna: Vnější plastový kryt i podvozek nakonec otřete dobře vyždímaným hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě. Na závěr můžete plast ošetřit kapkou silikonového oleje, který vytvoří ochranný film odpuzující vlhkost.
Poslední seč trávníku nemá pevné datum. Rozhoduje růst trávy a stav půdy Li-Ion baterie v mrazu: Proč plechová kůlna znamená konec kapacity
Druhým nejčastějším prohřeškem českých zahrádkářů je uskladnění vyčištěné sekačky v nevytápěné zahradní kůlně, plechovém domku na nářadí nebo pod přístřeškem. Jakmile venkovní teplota klesne k minus deseti stupňům, uvnitř plechové boudy mrzne úplně stejně. Pro moderní lithium-iontové akumulátory představuje dlouhodobý mráz zásadní hrozbu.
Při teplotách pod nulou kapalný elektrolyt v článcích tuhne a výrazně stoupá vnitřní odpor. Pokud sekačku odložíte vybitou po posledním podzimním sekání, proces přirozeného samovybíjení srazí napětí článků pod kritickou hranici dvou a půl voltu na článek. V té chvíli zasáhne vnitřní ochranná elektronika baterie zvaná BMS. Aby zabránila chemickému požáru, článek trvale uzamkne. Na jaře vložíte sekačku do stanice, ale nabíjecí zdroj ji vůbec nerozpozná a baterie je zralá na vyhození.
Zcela špatně je však i opačný extrém, tedy nabít sekačku na sto procent a nechat ji v teple. Vysoké napětí v článcích v kombinaci se stálou teplotou urychluje degradaci katodového materiálu. Správné pravidlo pro zimování zní: nabijte akumulátor na přibližně sedmdesát až osmdesát procent kapacity a celý stroj, případně samotnou vyjmutou baterii, uložte do suché temperované místnosti s teplotou mezi deseti a dvaceti stupni Celsia.
Dokovací stanice a naváděcí kabely: Nechat venku, nebo schovat?
Zatímco samotná sekačka musí na zimu bezpodmínečně pod střechu, u nabíjecí dokovací stanice existují dva legitimní přístupy. Záleží na tom, jaké podmínky na zahradě máte a jaké doporučení uvádí výrobce vaší značky:
Nabíjecí stanice robotické sekačky a konektory naváděcích kabelů vyžadují ochranu před vlhkostí. Varianta A: Ponechání stanice venku pod stálým napětím: Mnoho předních výrobců doporučuje nechat nabíjecí stanici na trávníku po celou zimu, avšak za jedné klíčové podmínky, transformátor musí zůstat trvale zapojený v zásuvce. Elektronická deska uvnitř stanice v pohotovostním režimu generuje nepatrné zbytkové teplo. Tento neustálý mikroskopický ohřev spolehlivě zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti a vzniku námrazy na plošných spojích. Celou stanici je vhodné přikrýt originálním zimním krytem nebo obrácenou plastovou přepravkou zatíženou kamenem. Varianta B: Demontáž stanice a ochrana konektorů kabeláže: Pokud se rozhodnete stanici uklidit do sucha, musíte bezpodmínečně vyřešit ochranu obnažených konců ohraničujícího a naváděcího drátu. Když necháte plastové svorky ležet volně v mokré trávě pod sněhem, měděné žíly kabelů během tří měsíců silně zoxidují. Vznikne na nich nevodivá zelená vrstva měděnky a přechodový odpor vzroste natolik, že na jaře stanice ohlásí přerušenou smyčku. Všechny konektory proto bohatě promažte dielektrickou vazelínou, uzavřete je do vodotěsné kabelové spojovací krabičky a místo na trávníku označte výrazným kolíkem. Výměna žiletek: Proč se nůž musí volně protáčet
Zimní odstávka je ideálním okamžikem pro servis žacího mechanismu. Většina moderních robotických sekaček nepoužívá těžký pevný nůž, ale lehký rotující disk osazený třemi až šesti malými otočnými žiletkami. Tyto břity se po jedné sezóně nevyhnutelně otupí.
Tupé žiletky stébla trávy neřežou čistým střihem, ale brutálně je trhají a drtí. Roztřepené konečky trávy bleskově zasychají, trávník získává nevzhledný šedavý nádech a otevřenými ranami do rostlin snadno pronikají houbové choroby včetně nebezpečné plísně sněžné. Při výměně břitů dodržujte dvě zásadní pravidla:
Pravidelná kontrola žacích nožů a podvozku před uskladněním zabrání korozi ložisek.
Vždy vyměňujte kompletní sadu nožů včetně nových montážních šroubků. Každý nový šroubek z výroby obsahuje nanesenou vrstvičku zajišťovacího tmelu proti samovolnému povolení vibracemi. Použití starého ohlazeného šroubku hrozí tím, že se nůž při vysokých otáčkách uvolní a vystřelí do zahrady jako nebezpečný projektil. Druhou podmínkou je, že po dotažení šroubu se žiletka musí na svém čepu zcela volně protáčet. Volné uložení funguje jako odstředivá pojistka. Když nůž narazí na spadlou borovou šišku nebo zapomenutý kámen, uhne a nepoškodí hřídel motoru.
Srovnání chyb při podzimním úklidu robotické sekačky
Část sekačky Častá chyba uživatele Správný technický postup Hrozící následky a cena opravy Podvozek a ložiska Mytí tlakovou myčkou (vapkou) nebo prudkým proudem hadice Mechanické oškrábání plastovou špachtlí a vyfoukání vzduchem Vyplavení maziva, koroze ložisek a spálení motoru (5 000 až 9 000 Kč) Li-Ion akumulátor Uložení sekačky do nevytápěné plechové kůlny při teplotách pod 0 °C Nabití na 70 až 80 % a uskladnění v suchu při 10 až 20 °C Hluboké podvybití, zablokování BMS desky a zničení baterie (3 000 až 6 000 Kč) Nabíjecí stanice Odpojení od sítě a ponechání obnažených kabelů v mokré trávě Ponechání pod napětím se stříškou, nebo nakonzervování konektorů vazelínou Oxidace měděných konců, ztráta signálu smyčky a hledání přerušení drátu Žací břity Ponechání tupých nožů nebo dotažení břitů napevno bez vůle Výměna celé sady i s novými šroubky, kontrola volného otáčení Roztřepený žloutnoucí trávník, vibrace a ohnutí motorové hřídele při nárazu Bezpečnostní prvky Čištění sekačky se zapnutým hlavním kolébkovým spínačem Důsledné vypnutí hlavního vypínače nebo vyjmutí bezpečnostního klíče Riziko nečekaného roztočení žacího disku a vážné poranění prstů Pětibodový kontrolní seznam před uložením k zimnímu spánku Počkejte na úplné zastavení vegetace: Sekačku odstavte až ve chvíli, kdy průměrné denní teploty trvale klesnou pod osm stupňů a tráva přestane růst, obvykle na přelomu října a listopadu. Proveďte suchou očistu: Vypněte hlavní vypínač, stroj otočte a podvozek očistěte plastovou škrabkou a kartáčem bez použití tlakové vody. Zkontrolujte a nabijte baterii: Nechte akumulátor dobít na úroveň sedmdesát až osmdesát procent, stroj vypněte a přeneste do suchého prostoru se stabilní teplotou nad bodem mrazu. Zabezpečte dokovací stanici a kabely: Pokud stanice zůstává venku, ponechte ji zapojenou pod napětím a zakryjte stříškou. Pokud ji odpojíte, konektory kabelů ošetřete vazelínou v izolační krabičce. Nainstalujte nové žací žiletky: Nasaďte novou sadu nožů včetně nových samojisticích šroubků a ověřte jejich volné protáčení na čepech. Na jaře bude stroj okamžitě připraven k vyjetí. Zdroje fotografií roboticka_sekacka_na_travu_zazimovani: Syced / Wikimedia Commons CC0 Charging station for a Husqvarna CEORA robotic lawn mower at Brastad Arena: W.carter / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 roboticka_sekacka_cisteni_podvozku_baterie: Slaunger / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0