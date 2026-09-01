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Vsetín otevřel nové autobusové nádraží

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Vsetín má od pondělí nové autobusové nádraží a rekonstruovanou Nádražní ulici. Slavnostní otevření doprovázely jízdy parního vlaku a historického autobusu, samotný provoz ale byl…
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