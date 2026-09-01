Česko získá přístup k jednomu z nejvýkonnějších evropských superpočítačů

Reklama
1 min
Česko získá přístup k jednomu z nejvýkonnějších evropských superpočítačůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Český výzkum a firmy se brzy dostanou k výpočetním kapacitám evropské špičky. Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, působící při Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava, zajistí…
fileServlet
Zdroj:
Reklama
Dny evropského dědictví otevřou v Pardubickém kraji běžně nepřístupné objekty
Téměř sedmdesát památkových objektů se otevře veřejnosti v Pardubickém kraji během Dnů evropského dědictví...
Vsetín otevřel nové autobusové nádraží
Vsetín má od pondělí nové autobusové nádraží a rekonstruovanou Nádražní ulici. Slavnostní otevření...
Praha zakáže pyrotechniku ve 34 městských částech
Praha výrazně rozšiřuje území, kde nesmí lidé odpalovat pyrotechniku po celý rok. Pražští radní v pondělí...
Útěk vězně z Jiřic odhalil pochybení konkrétních osob
Komplexní kontrola věznice Jiřice na Nymbursku, kterou spustil generální ředitel Vězeňské služby po dohodě...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
Ochranka Plekance čekala zloděje, na kameře se ale objevil herec Hádek. Nahrávky dodnes nikdo neviděl
SportyŽivě
dnes, 20:10
4 min
„Ženy jsou zlo a Pražáci nejsou normální lidi“. Nedojde seriálu Boží plán dech?
HN.cz
dnes, 20:00
Ropucha zhatila Berlínu miliardovou továrnu na baterie. Evropská jednička míří do Bavorska, kde nepřekážejí
Mobify.cz
dnes, 19:57
4 min
Na US Open vznikl záběr, který obletěl svět. Kamera zabírala slavící Navarrovou, v pozadí Francouzka ničila raketu
SportyŽivě
dnes, 19:50
3 min
Manchester United připravil poctu, která dojala celý stadion. Synové mrtvého policisty vstoupili na trávník Old Trafford
SportyŽivě
dnes, 19:44
4 min
Reklama
Smáli se tomu všichni kolem. Až po letech Krejčíkové došlo, že to vlastně nebylo v pořádku
Žena.cz
dnes, 19:40
Macinka si kvůli útoku na letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 19:33
„Ženy jsou zlo a Pražáci nejsou normální lidi.“ Nedojde seriálu Boží plán dech?
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 19:30
Jeho „nejděsivější cesta v NHL“ je jen pro otrlé. Ikonický stadion půjde k zemi
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 19:20
Vémola přišel na tiskovku G MMA jako divák. Kotlár ho vyprovokoval a okamžitě schytal několik facek
SportyŽivě
dnes, 19:19
3 min
Reklama
Odvrátila sedm mečbolů, ale i tak Krejčíková končí na US Open hned na startu. Prohrála počtvrté v řadě
SportWin
dnes, 19:10
1 min
„Bezpečné dny na ruském nebi skončily,“ varoval Zelenskyj letecké společnosti
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 19:08
Domácí jablečná zavářka z letních jablek s Gelfixem: Rychlý způsob, jak uchovat chuť žňovek na zimu
Cooky.cz
dnes, 19:05
2 min
Poborský vyhrál Premier League, ale Liga mistrů mu unikla. Stejný osud potkal dalších pět českých fotbalistů
SportyŽivě
dnes, 18:51
3 min
Praha bude v roce 2032 světovým městem architektury
Náš REGION
dnes, 18:50
1 min
Reklama
Federer při uvedení do Síně slávy neudržel slzy. Stačilo, aby promluvil o své manželce Mirce
SportyŽivě
dnes, 18:44
3 min
Ztučnění jater a jak podpořit jejich přirozenou regeneraci
Plné zdraví
dnes, 18:39
2 min
3D tištěný dron létá rychlostí 560 km/h a sám loví celé roje nepřátelských dronů. Jeden člověk ho unese v batohu
Mobify.cz
dnes, 18:37
4 min
Kam v Česku za dokonalou tmou? Průvodce po oblastech, kde ožívá noční nebe
Svět cestovatele
dnes, 18:36
2 min
Jeden hříšník zůstal, druhý míří do Ameriky. Douděra by tam měl pomoct Buchovi
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 18:29
Reklama
Američané znovu útočí na íránské cíle včetně ostrova v Hormuzském průlivu. Trump varoval Teherán před odvetou
HN.cz
dnes, 18:26
Držitel Zlatého míče je bez klubu. Saúdská Arábie vyhodila Benzemu, jedna z největších hvězd fotbalu hledá angažmá
SportyŽivě
dnes, 18:11
3 min
Pogačar si léta vyhýbal těžkým pádům, teď ho jeden zastavil. Zasažen bude i přestupový trh cyklistiky
SportyŽivě
dnes, 18:03
4 min
Dny evropského dědictví otevřou v Pardubickém kraji běžně nepřístupné objekty
Náš REGION
dnes, 18:00
2 min
„Pobaltí hrozí jiný soupeř než Rusko.“ Expert uvedl, jak je to s „novým Donbasem“
Aktuálně.cz - Video
dnes, 18:00
Reklama
„Pobaltí hrozí jiný soupeř než Rusko.“ Expert uvedl, jak je to s „novým Donbasem“
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:00
Více než 5 let jsme se nemohli zbavit krtka. Zahradník vzal surovinu, která nestojí ani korunu, a krtek zmizel za 20 minut
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 17:58
2 min
SRPEN 2026: Kterých deset článků na Jihlavské Drbně bylo nejčtenějších?
Jihlavská Drbna
dnes, 17:55
2 min
Makarova rekordní smlouva v NHL zamíchala kartami. Hughes čeká na víc a Minnesota řeší hádanku za miliardy
SportyŽivě
dnes, 17:55
4 min
E-shopy dostávají klíče od velké logistiky. Český trh vstupuje do nové fáze
Trade-off
dnes, 17:39
5 min
Reklama
Její srdce se zastavilo na 3 minuty. Stačilo jedno odpoledne na sluníčku a jedna cigareta u stolu
DámskýDeník.cz
dnes, 17:38
2 min
Dalibor Janda žije jako na ranči. U Prahy má 3500 metrů čtverečních, kde pěstuje zeleninu i vlastní melouny
ReadZone
dnes, 17:37
3 min
Evík ze Slunce, seno slaví 71, ale cítí se na třicet. Po milostném zklamání žije sama a dnes si samotu pochvaluje
ReadZone
dnes, 17:36
3 min
Poklad byzantského kupce: Fiktivní obec, unikátní technika a skutečné objevy
V Telce
dnes, 17:28
3 min
Zmáčkněte krček česneku těsně nad cibulí. Podle toho, co ucítíte, poznáte, jestli je čas sklízet
adbz.cz
dnes, 17:27
2 min
Reklama
Přestup za 3,5 miliardy korun je hotový. Liverpool přetáhl PSG klíčového hráče, který s ním vyhrál dvě Ligy mistrů
SportyŽivě
dnes, 17:26
3 min
Siniaková narazí na US Open na ženu, jejíž nástupy na kurt jsou ikonické. Ósakaová tentokrát vzdala poctu legendě NBA
SportyŽivě
dnes, 17:25
3 min
Šok v Kyjevě. Co našli Ukrajinci uvnitř obávané ruské zbraně?
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:24
Vodohospodáři rekonstruují úpravnu vody v Třebomi na Opavsku
Ostravská Drbna
dnes, 17:23
1 min
Holandská omáčka: Francouzské nebe v puse může být kuchařskou zkouškou. Troufnete si?
BydlímeKvalitně.cz
dnes, 17:20
3 min
Reklama
Reklama
Šok v Kyjevě. Co našli Ukrajinci uvnitř obávané ruské zbraně?
Tvůrkyně obsahu pro dospělé Bonnie Blue porodila dítě po noci se 400 muži. Otce svého potomka stále nezná
Smáli se tomu všichni kolem. Až po letech Krejčíkové došlo, že to vlastně nebylo v pořádku
Meteorologové varují celou Evropu. Blíží se podle nich nejkrutější zima za posledních 5 let
Je váš mazlíček levák, nebo pravák? Jednoduchý test odhalí víc, než byste čekali
Reklama
Reklama