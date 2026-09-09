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Pohřešovaný senior ze Svitavska byl nalezen mrtvý

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Pátrání po třiasedmdesátiletém muži ze Svitavska skončilo tragicky. Senior v úterý odpoledne nasedl na elektrokolo ve Svojanově u Moravské Třebové a zamířil domů do…
policie

policie

Zdroj:
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