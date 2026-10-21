Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Pohádka o větru Severínovi, který se jednou rozhodl nefoukat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vítr Severín byl unavený. Na jaře rozháněl mraky, v létě chladil pole, na podzim shazoval listí a v zimě honil sníh. Jednoho rána řekl: „Dnes nefoukám.“ A přestal.
Pohádka o větru Severínovi, který se jednou rozhodl nefoukat

Pohádka o větru Severínovi, který se jednou rozhodl nefoukat

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 15:05

Reklama
Další články z Pohádky bez konce
Pohádka o králíčkovi Felixovi II., který našel v mrkvi ukrytou mapu ke kouzelné zahradě plné obří kořenové zeleniny
Pohádka o králíčkovi Felixovi II., který našel v mrkvi ukrytou mapu ke kouzelné zahradě plné obří kořenové zeleniny
Pohádka o víle Evelíně, která uměla opravovat potrhané pavučiny
Pohádka o víle Evelíně, která uměla opravovat potrhané pavučiny

Víla Evelína měla v lese velmi zvláštní práci. Opravovala pavučiny. Každé ráno létala mezi stromy s cívkou...

Pohádka o starém kufru z půdy, který byl každé ráno o něco těžší
Pohádka o starém kufru z půdy, který byl každé ráno o něco těžší

Na půdě domu u řeky stál starý kožený kufr. Nikdo nevěděl, komu kdysi patřil. První si jeho zvláštnosti...

Pohádka o netopýru Bertíkovi, který se bál tmy a zásadně odmítal viset hlavou dolů
Pohádka o netopýru Bertíkovi, který se bál tmy a zásadně odmítal viset hlavou dolů

Netopýr Bertík byl v rodině trochu zvláštní. Bál se tmy. Nesnášel hluboké jeskyně. A odmítal viset hlavou...

Pohádka o princezně Emě, která dostala k narozeninám klíč, jenž dokázal otevřít každé dveře
Pohádka o princezně Emě, která dostala k narozeninám klíč, jenž dokázal otevřít každé dveře

Princezna Ema dostala k desátým narozeninám šperky, šaty, knihy a dort vysoký skoro jako ona. Od babičky...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

Všechny články tohoto autora →
Pohádky bez konce
Další články z kategorie Pohádky pro děti
Zobrazit více
Ženské centrumRodina & komunitaPohádky pro děti
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.