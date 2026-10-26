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Pohádka o zvonku na staré bráně ze šlehačky a karamelu, který zazvonil jen tehdy, když přicházel někdo, kdo potřeboval trochu sladkého pohlazení

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Na konci úzké uličky stála zvláštní brána. Sloupky měla z karamelu, oblouk z čokolády a nahoře se držela vrstva šlehačky, která nikdy neroztála. Uprostřed visel malý stříbrný zvonek. Nezazvonil pokaždé, když někdo přišel. Jen tehdy, když někdo potřeboval trochu útěchy.
Pohádka o zvonku na staré bráně ze šlehačky a karamelu, který zazvonil jen tehdy, když přicházel někdo, kdo potřeboval trochu sladkého pohlazení

Pohádka o zvonku na staré bráně ze šlehačky a karamelu, který zazvonil jen tehdy, když přicházel někdo, kdo potřeboval trochu sladkého pohlazení

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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