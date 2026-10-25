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10 pohádek na línou neděli, které zvládnou děti i rodiče bez protočení očí

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Nedělní pohádka má jeden nelehký úkol: zabavit dítě a současně nepřimět dospělého, aby po deseti minutách začal tajně scrollovat telefon pod dekou. Vybraly jsme deset českých klasik a novějších titulů, které mají humor, atmosféru nebo dialogy dost dobré na to, aby je přežila celá rodina.
10 pohádek na línou neděli, které zvládnou děti i rodiče bez protočení očí

10 pohádek na línou neděli, které zvládnou děti i rodiče bez protočení očí

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 12:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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