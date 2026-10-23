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Pohádka o myšce Cecílii, která bydlela v knihovně mezi příběhy, jež nikdo nedočetl

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Myška Cecílie bydlela za policí s dobrodružnými knihami. Postel měla z kapesníčku, stůl z krabičky od zápalek a koberec ze staré záložky. Nejraději měla knihy dočtené. Ty byly v noci klidné.
Pohádka o myšce Cecílii, která bydlela v knihovně mezi příběhy, jež nikdo nedočetl

Pohádka o myšce Cecílii, která bydlela v knihovně mezi příběhy, jež nikdo nedočetl

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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