Americký betsellerista Brown v Česku prodal přes 200 tisíc kusů posledního románuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Americký betsellerista Brown v Česku prodal přes 200 tisíc kusů posledního románu
V segmentu největších zpravodajských portálů se v srpnu hned třem médiím podařilo dosáhnout plusových čísel...
Síť realitních kanceláří REMAX má od září nového marketingového ředitele. Na pozici, pod kterou spadá český...
Hudební televize Óčko ze skupiny Mafra natáčí druhou řadu svlékací show Naked Attraction o "hledání lásky...
Čeští diváci v kinech za prvních sedm měsíců 2026 utratili za lístky přes 1,357 miliardy korun. V...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →