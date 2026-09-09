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Americký betsellerista Brown v Česku prodal přes 200 tisíc kusů posledního románu

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I rok po vydání si poslední román amerického spisovatele Dana Browna (foto) Tajemství všech tajemství udržuje pozornost českých čtenářů. Dokládají to pokračující prodeje knihy, jejíž děj se převážně odehrává v pražských reáliích. V současné době se prodejní číslo pohybuje nad 200 tisíci výtisků. Na dnešním setkání s novináři to uvedli zástupci nakladatelství Argo, které Browna
Americký betsellerista Brown v Česku prodal přes 200 tisíc kusů posledního románu

Americký betsellerista Brown v Česku prodal přes 200 tisíc kusů posledního románu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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