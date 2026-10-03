Plísně u oken se zbavíte pomocí jedlé sody

Vyskytla se vám doma plíseň v okolí oken? V takovém případě je třeba okamžitě jednat. Jedná se totiž nejen o estetický problém, ale zejména škodí našemu zdraví. Plíseň může být příčinnou alergické rýmy nebo astmatu. Pokud problém není příliš rozsáhlý, poradíte si i s domácími prostředky. V opačném případě je nutný zásah odborníka.
Příčiny plísně u oken
Proč vzniká plíseň právě u oken? Většinou je to důsledek nepravidelného větrání a nadměrné vlhkosti v domácnosti, která se sráží právě v blízkosti oken. Teplota v místnosti by také neměla být vyšší než 24 stupňů Celsia. A které místnosti jsou v domácnosti nejvíce ohroženy? Je to samozřejmě kuchyně, koupelna nebo sklep. Stačí totiž i trochu nepatrná vlhkost a plíseň je na světě. Nejprve se začne projevovat drobnými flíčky, jež se mohou zvětšit do obřích rozměrů po celé zdi. Prvním záchranným krokem je pak pravidelné větrání.
Domácí prostředky proti plísni
Jestliže jste plíseň zachytili včas, pomůžete si s jednoduchými triky a prostředky, které naleznete v každé domácnosti. Skvělým pomocníkem je v tomto případě jedlá soda, která mimo jiné pohlcuje i nepříjemné pachy. Sodu smíchejte s trochou vody tak, aby vznikla hustá pasta a naneste ji na postižená místa. Nechte ji důkladně zaschnout a asi po půl hodině ji ze zdi seškrábněte. Jedlou sodu můžete využít i jako prevenci proti vzniku plísně. Nasypte ji na misku a dejte na okno. Dalším univerzálním pomocníkem je samozřejmě ocet, který nechybí v žádné kuchyni. Nalejte ho do rozprašovače a jednoduše postříkejte místa napadená plísní. Nechejte ocet působit hodinu a pak jej omyjte mýdlovou vodou.
Foto: Pixabay
Mechanické odstranění plísně
Plíseň lze odstranit i mechanicky. Jedná se už ale o náročnější postup, který musí být prováděn do co největší hloubky plísně. Napadená místa nejprve omyjte vlažnou vodou s dezinfekcí. Poté plíseň pomocí špachtle seškrábněte i s napadenou omítkou. Doporučujeme použít termoizolační nátěr a následně stěnu vymalovat barvou. V případě, že se rozhodnete pro tento postup, nezapomeňte použít ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
Zdroje info: Autorka, www.ireceptar.cz
Náhledové foto: Pixabay
The post Plísně u oken se zbavíte pomocí jedlé sody
first appeared on Náš dům
.