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V těchto botách odchodilo tělocvik úplně každé dítě ve státě. Rytmické plácání tenké gumové podrážky a typický zápach plátna spolehlivě zamořily každou školní chodbu (Hyper-specifický detail)

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Plátěný pytlík zavěšený na háčku pod lavicí, vůně čerstvé gumy v potemnělé šatně a nekonečné dření školní křídou před hodinou tělocviku. Bílé plátěné cvičky jarmilky s pružnou gumou přes nárt z národního podniku Svit Gottwaldov obouvaly celé generace československých dětí. Přežily přeskakování kozy, šplh na tyči i gigantické spartakiádní choreografie na strahovském stadionu.
Pár bílých plátěných dívčích cviček jarmilek s pružnou gumou přes nárt a světlou gumovou podrážkou.

Pár bílých plátěných dívčích cviček jarmilek s pružnou gumou přes nárt a světlou gumovou podrážkou.

Zdroj: Vojtasekd / wikimedia 3.0
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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