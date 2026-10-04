V těchto botách odchodilo tělocvik úplně každé dítě ve státě. Rytmické plácání tenké gumové podrážky a typický zápach plátna spolehlivě zamořily každou školní chodbu (Hyper-specifický detail)

Kdo chodil v Československu do školy, ten si tu scénu pamatuje dodnes: otevřít látkový pytlík stažený šňůrkou, vytáhnout bílé plátěnky s vytahanou gumou přes nárt a zjistit, že na palci opět zeje díra. Cvičky jarmilky nebyly pouhou sportovní obuví; byly nepsanou uniformou československého školství, povinnou výbavou pro hodiny tělesné výchovy i symbolem masových spartakiádních vystoupení. Stály pár korun, daly se srolovat do kapsy a jejich vůně neodmyslitelně patřila k atmosféře školních chodeb a tělocvičen.
Tento článek mapuje historii, výrobu i každodenní fenomén cviček jarmilek na základě ověřených institucionálních pramenů: ze sbírkového fondu obuvnictví v
Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (Obuvnické muzeum) mapujícího produkci národního podniku Svit Gottwaldov, z archivních dokumentů tělovýchovných osnov a školních řádů v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského (NPMK), z historických přehledů maloobchodních cen obuvi a spotřebního koše Českého statistického úřadu (ČSÚ), z registru výrobních značek obuvnických podniků u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a z právního ukotvení povinné školní tělesné výchovy podle Školského zákona č. 29/1984 Sb. a dřívějšího zákona o organizaci tělesné výchovy.
Zatímco dnes sportovní trh nabízí stovky specializovaných tenisek s odpruženými podrážkami a gelovými vložkami, za socialismu vládla jednoduchost a unifikace. Jarmilky představovaly vrcholně minimalistický výrobek: režné bavlněné plátno, tenký pruh gumy a za tepla vulkanizovaná podešev. Žádné tkaničky, žádné vyztužené opatky. Byla to bota, která se musela přizpůsobit noze, a nikoliv naopak.
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Základ pro masovou výrobu lehké cvičební obuvi položila už předválečná baťovská tradice v tehdejším Zlíně, kde se plátěnky s gumovou podešví vyráběly jako cenově dostupná letní a pracovní obuv. Po znárodnění a přejmenování města i podniku na
Svit Gottwaldov dostali konstruktéři za úkol navrhnout lehkou, hygienickou a levnou obuv pro nově zaváděnou koncepci masové tělovýchovy.
Kolem samotného názvu „jarmilky“ dodnes koluje řada mýtů. Jedna populární legenda tvrdí, že byly pojmenovány po slavné atletce Jarmile Kratochvílové, což je však chronologický nesmysl, protože cvičky se masově nosily již v 60. letech, kdy Kratochvílová teprve začínala. Další teorie odkazuje na krasobruslařku či gymnastku Jarmilu Šťastnou. Podle muzejních záznamů ze Zlína však šlo o mnohem prostší záležitost: národní podnik Svit pojmenovával své modelové řady dívčími jmény (podobně existovaly modely Věra, Jitka či Dáša). Model s typickou pružnou gumou přes nárt dostal interní obchodní název
Jarmila. Díky nevídané oblibě se zdrobnělina „jarmilky“ stala obecným pojmenováním pro celý typ obuvi, podobně jako se z mechanické tužky stala Versatilka. Klasické bílé cvičky jarmilky s gumovou vsadkou přes nárt patřily k povinné výbavě každého školního sáčku na tělesnou výchovu v Československu.
Cena byla nastavena tak, aby si nákup mohla dovolit každá rodina bez ohledu na počet dětí. V prodejnách Obuv se jarmilky prodávaly přibližně za
12 až 16 Kčs za pár. Při průměrném měsíčním platu, který se v 70. letech pohyboval kolem 2 000 Kčs, šlo o zanedbatelnou částku srovnatelnou s krabičkou cigaret nebo vstupenkou do kina. Rodiče proto bez váhání kupovali několik párů do zásoby, protože životnost cviček byla při intenzivním používání pověstně krátká. Vytahaná guma a prodřený palec: Školní realita za dvanáct korun
Jarmilky měly geniálně jednoduchý střih. Svršek tvořil bavlněný kepr, na nártu všitá pruženka ve tvaru písmene V (či přímého pásku) a tenká gumová podrážka s jemným vroubkováním. Právě tato konstrukce však nesla typické neduhy, se kterými se potýkalo každé školou povinné dítě. Po několika týdnech energického běhání po tělocvičně ztratila guma přes nárt pružnost. Cvička začala padat z paty a děti při běhu nedobrovolně „střílely“ boty z nohou přímo pod nohy tělocvikáře.
Druhým notorickým slabým místem byla špička. Bavlněné plátno nebylo nijak zesílené a při intenzivním brzdění na parketách nebo zakopnutí o žíněnku došlo k prodření látky přímo nad velkým palcem. Vzniklou díru maminky trpělivě zašívaly bílou nití a podlepovaly záplatami zevnitř, což ale obvykle vydrželo jen do další vyučovací hodiny. Když už byla díra neúnosná, putovaly cvičky na zahradu na donošení nebo posloužily jako pracovní obuv na chalupě.
Vedle tradičních bílých jarmilek pro dívky se v národním podniku Svit vyráběly také černé varianty určené pro chlapce a sportovní oddíly.
Zatímco dívky nosily téměř výhradně bílou variantu doplněnou červenými trenýrkami a bílým tričkem, chlapci měli předepsané modré trenýrky a černé cvičky. Černé jarmilky měly hnědou surovou gumovou podrážku a byly méně náchylné na viditelné zašpinění, i když jejich zápach po celodenním pobytu v uzavřeném plátěném pytlíku byl proslulý napříč celou školní chodbou.
Rituál bělení křídou: Jak zachránit zašedlé cvičky před inspekcí
Školní řády i přísní učitelé tělocviku trvali na čistotě cvičebního úboru. Bílé jarmilky však po několika hodinách strávených na prachových parketách nebo venkovním škvárovém hřišti ztratily svou zářivou bělost a změnily se v nevzhledně šedivé botičky plné skvrn. Praní v mýdlové vodě nepomáhalo, protože mokré plátno naopak zežloutlo a guma vysycháním ztvrdla a popraskala.
Školáci proto vymysleli geniální a rychlou záchranu:
bělení školní křídou. Pár minut před zvoněním na hodinu tělocviku se u tabule seběhly dívky, popadly zbytky bílé křídy a zuřivě drhly špinavé špičky a paty cviček. Křídový prach sice skvrny spolehlivě zamaskoval, ale měl jeden zásadní vedlejší efekt: při prvním skoku přes švédskou bednu nebo dopadu na žíněnku se z nohou cvičenky zvedl oblak bílého prachu a parkety pokryly bílé šlápoty k velké nelibosti školníka.
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V pokročilejších domácnostech se používala také zubní pasta s bolicím účinkem nebo speciální tekutá běloba na plátěnou obuv dodávaná ve skleničkách s houbičkou. Ta sice držela lépe než křída, ale plátno po zaschnutí ztvrdlo a při chůzi nepříjemně dřelo kůži na patách do puchýřů.
Srovnání socialistické sportovní obuvi: Od cviček po vysněné Botasky
Československý trh se sportovní obuví byl přísně hierarchizovaný podle dostupnosti materiálu i ceny. Od nejlevnějších plátěnek na jedno použití až po kožené botasky, které stály desetinu platu, si každý mohl pořídit jen to, co nabídly obchody n. p. Obuv. Následující tabulka přehledně rekapituluje nabídku dobové sportovní obuvi v ČSSR:
Typ a model obuvi Materiálové provedení Maloobchodní cena Hlavní výrobce Hlavní určení a typická slabina Cvičky Jarmilky (bílé) Bavlněný kepr, pruženka, pryžová podešev 12 až 16 Kčs Svit Gottwaldov / ZDA Partizánske Školní tělocvik dívek, Spartakiáda; rychlé prodření palce a vytažení gumy Cvičky chlapecké (černé) Černé bavlněné plátno, hnědá pryž 12 až 16 Kčs Svit Gottwaldov Školní tělocvik chlapců; silný zápach materiálu, klouzání na vosku Plátěnky šněrovací (tenisky) Těžší plátno, tkaničky, gumová špička 24 až 35 Kčs Svit Gottwaldov / ZDA Partizánske Venkovní sport, turistika a pionýrské tábory; těžká mokrá látka po dešti Kopačky plátěné / gumotextil Zesílené plátno, lisované gumové špunty 45 až 60 Kčs Svit Gottwaldov Žákovský fotbal na trávě a škváře; lámání špuntů a promokání Botas Classic (kožené botasky) Hovězí kůže/koženka, šitá podešev, pruh 130 až 180 Kčs Botana Skuteč Prestižní venkovní a sálová obuv; podpultové zboží, vysoká cena
Zatímco kožené botasky ze Skutče byly pro většinu dětí nedostupným luxusem, který se kupoval až na střední školu za vysvědčení, jarmilky plnily roli univerzálního spotřebního zboží. V každé rodině se válelo několik párů různého stupně opotřebení a posloužily všude tam, kde bylo potřeba chránit ponožky před špínou.
Strahov a miliony bílých podrážek: Jarmilky jako symbol Spartakiády
Absolutním vrcholem slávy a logistickým testem pro národní podnik Svit byly
Československé spartakiády pořádané v pětiletých cyklech (zejména v letech 1960, 1965, 1975, 1980 a 1985). Gigantické tělovýchovné přehlídky na strahovském stadionu vyžadovaly naprostou vizuální unifikaci desetitisíců cvičenců v každé skladbě.
Skladby mladších žákyň, starších žákyň, dorostenek i žen s kužely měly přísně předepsaný úbor a na nohou nesmělo být nic jiného než sněhobílé jarmilky. Plánované hospodářství muselo před každou spartakiádou vyrobit a distribuovat do škol a tělovýchovných jednot miliony párů v přesně stanovených velikostech. Cvičenci dostávali úbory v balíčcích s oficiálním logem spartakiády a cvičky musely vydržet stovky hodin nácviků na školních dvorech a stadionech dříve, než se vybraní šťastlivci dostali na pražský Strahov.
Hromadná tělovýchovná vystoupení a nácviky na Československou spartakiádu 1985 vyžadovaly jednotnou cvičební obuv v podobě bílých jarmilek.
Právě na rozlehlé ploše strahovského stadionu vynikl kontrast bílých cviček s pískem a trávníkem. Šlo o dokonalé zhmotnění kolektivního ducha: tisíce nohou dopadajících na zem ve stejném zlomku vteřiny, aniž by jediný cvičenec vybočil odlišnou barvou nebo střihem obuvi. Doma pak děti trénovaly gymnastické sestavy s podobným zápalem, jaký vkládaly do hraní s nafukovacími
plastovými hračkami z Fatry Napajedla. Nesmrtelný design: Proč jarmilky přežily revoluci i příchod tenisek
Když se po roce 1989 otevřely hranice a český trh zaplavily levné asijské tenisky i nablýskané modely světových značek jako Adidas, Nike či Puma, zdálo se, že dny prostých plátěnek jsou definitivně sečteny. Jarmilky se na čas staly symbolem chudoby a socialistické zaostalosti a děti se v nich v hodinách tělocviku začaly stydět.
Postupem času se však ukázalo, že baťovský koncept má překvapivou sílu. Zatímco moderní tenisky jsou drahé, těžké a neprodyšné, jarmilky si zachovaly svou lehkost a bezkonkurenční cenu. Dodnes se vyrábějí na původních strojích v České republice i na Slovensku. Staly se oblíbenou obuví v tanečních kroužcích, v moderní gymnastice, v mateřských školách jako přezůvky i v lehkém průmyslu a zdravotnictví jako prodyšná pracovní botička.
V posledních letech navíc jarmilky zažívají stylový návrat v rámci retro módy. Mladá generace je nosí na letní festivaly pomalované fixami nebo obarvené textilem a oceňuje jejich ekologickou čistotu: čistá bavlna a přírodní kaučuk bez zbytečných plastů a lepidel.
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Kdo a kde cvičky jarmilky původně vyráběl? Hlavním výrobcem byl národní podnik Svit Gottwaldov (dnešní Zlín), který navázal na předválečnou tradici Baťových závodů. Na Slovensku se vyráběly také v Závodech 29. augusta (ZDA) v Partizánském.
Proč se cvičkám říká právě jarmilky? Nejde o poctu atletce Jarmile Kratochvílové, jak se často traduje, ale o interní obchodní označení dívčího modelu obuvi n. p. Svit ze 60. let. Podnik pojmenovával modelové řady ženskými jmény a označení Jarmila natolik zlidovělo, že dalo jméno celé kategorii cviček.
Proč školáci cvičky bělili křídou? Bílé plátno se v tělocvičnách i venku rychle špinilo a praním žloutlo. Bělení školní křídou těsně před vyučovací hodinou představovalo rychlý trik, jak zamaskovat šedivé skvrny a vyhovět přísným požadavkům učitelů tělocviku na čistotu úboru.
Cvičky jarmilky tak zůstávají jedním z nejodolnějších artefaktů československého dětství. Připomínají dobu odřených kolen, provoněných šaten a spartakiádního nadšení, kdy ke sportovní radosti stačil kousek plátna, pružná guma a chuť se hýbat.
Zdroje fotografií Bílé plátěné cvičky jarmilky s pružnou gumou přes nárt: Vojtasekd / wikimedia 3.0 Černé a bílé cvičky jarmilky: Palicka m / wikimedia Vystoupení žáků při Československé spartakiádě 1985: Jozef Kotulič / wikimedia 4.0