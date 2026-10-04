Domácí podpalovače dokážou rozdělat oheň během okamžiku. Jednoduchá výroba ušetří čas i zbytečné výdaje

Pokud se chystáte vyrazit někam do přírody, ať už do kempu, nebo s batohem na zádech, rozhodně neuškodí mít s sebou účinný podpalovač.
Následující návod vám ukáže, jak vyrobit malé zámotky, které vám s rozděláním ohně výrazně pomohou. Jsou snadné na výrobu a také levné, protože využívají
suroviny, které máme většinou za odpad. S trochou experimentování můžete najít i příhodnější složení, ostatně i tyto postupy se také neustále vyvíjí. Výhodou je to, že jde o snadno transportovatelné kokony, které nezaberou moc místa a perfektně zastanou svou práci. Co budete potřebovat Prázdnou proložku od vajec Pečicí papír Nůžky Přízi nebo dentální nit Čistý a neutrální vosk do svíček Plechovku Suchý troud, noviny nebo balicí papír Krok první
Ostříhejte okraje plata od vajec, aby zůstal jen spodek. Ten rozstříhejte na 12 jednotlivých důlku, aby si zachovaly svůj tvar. Následně je vycpěte troudem, novinami nebo papírem. Natrhejte tyto suroviny a
uválejte z nich kuličky, které vložte do těchto důlků. Rohy zahněte dovnitř, aby zakryly „náplň“. Ustřihněte kus nitě a zavažte ji kolem této „patrony“, aby nic nevyčuhovalo a neodpadávalo. Pečlivě zavažte, nechcete nic trousit. Fotografie: Pxhere Krok druhý
V plechovce rozehřejte malé kousky vosku a dejte pod ní nějakou látku, vedle pak pečicí papír. Do plechovky postupně namáčejte podpalovače, až je vosk kompletně obalí a ony ho nasají.
Přebytečný vosk nechte okapat a jednotlivé kousky dejte vychladnout na pečicí papír. Jakmile vystydnou, zastřihněte přečnívající vlákna nití nebo příze.
Až budete potřebovat oheň, jednoduše zapalte roh balíčku a bude hořet vydatných 10 minut. Než pak opustíte kempovací místo, ujistěte se, že jste za sebou nenechali žádné zbytky, aby se po vašem odchodu nic nerozhořelo.
Postupné vylepšování
Tohle je jen jedna z možností a kombinací. Nepochybně se dají najít i další suroviny, které mohou hořet lépe, vydatněji či déle. Vyhněte se nicméně svůdné snaze dávat dovnitř ředidlo nebo jakoukoli chemii.
Popsaný postup je založen na zcela přírodních surovinách, které nic neznečistí a práce s nimi je velmi jednoduchá i bez speciálního vybavení. Krom toho postříkat oheň benzínem umí každý, vyrobit tohle chce přece jen trochu umu a šikovnosti. Fotografie: Pxhere Na co dát opravdu pozor
I při kvalitním podpalovači může oheň skomírat či zhasnout. Je-li země mokrá, postavte ohni lůžko, které ho bude od vlhkosti oddělovat. Podpalovač a další pomůcky mějte okamžitě po ruce, abyste je mohli kdykoli přidat.
Oheň lze rozdělat prakticky kdykoli a kdekoli, nicméně v některých krocích jde i o desetiny vteřiny, které dělí plamen od pouhého kouře. Stejně tak si předem ozkoušejte vlastní pohyby, ať pak pracujete skutečně „na jistotu“.
V načasování se ovšem vyhněte i druhému extrému, tedy zbytečnému spěchu. Sestavte oheň tak, aby využíval komínového efektu, rozhodně ne do neforemné haldy. Do takové můžete cpát naprosto cokoli a stejně to zhasne.
I když oheň vzplane a bude vypadat naděje, odolejte pokušení naházet tam všechno najednou – hlavně ne hned silné kusy. Dejte plamenům čas srovnat se s tím, co mají, jinak riskujete zadušení a nutnost nového startu.
VIDEO
Zdroj:
DiyJoy
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Extrémně rychlý způsob rozdělávání ohně. Domácí podpalovače ušetří čas i peníze appeared first on BydlímeÚtulně.cz.