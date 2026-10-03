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Deka na gauči je magnet na chlupy: Jak je odstranit bez vysavače

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Praktická dekorace, která oživí interiér a zahřeje zejména v chladných dnech u sledování televize a odpočinku na gauči. Deka přehozená přes gauč je však i skvělým pomocníkem v domácnosti, zvlášť pokud máte psa nebo kočku. Chrání čalounění před nečistotami. Jenže se na ní zároveň velmi rychle usazují chlupy. Nemusíte však pokaždé vytahovat vysavač. Existuje několik jednoduchých způsobů, jak z deky odstranit chlupy během několika minut.
kotě na dece

kotě na dece

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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