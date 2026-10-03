Deka na gauči je magnet na chlupy: Jak je odstranit bez vysavače

Praktická dekorace, která oživí interiér a zahřeje zejména v chladných dnech u sledování televize a odpočinku na gauči. Deka přehozená přes gauč je však i skvělým pomocníkem v domácnosti, zvlášť pokud máte psa nebo kočku. Chrání čalounění před nečistotami. Jenže se na ní zároveň velmi rychle usazují chlupy. Nemusíte však pokaždé vytahovat vysavač. Existuje několik jednoduchých způsobů, jak z deky odstranit chlupy během několika minut.
Gumová rukavice funguje překvapivě dobře
Jedním z nejjednodušších triků je obyčejná gumová rukavice, kterou používáte například při úklidu. Navlékněte si ji na ruku a lehce přejeďte po suché dece. Chlupy se díky tření začnou shlukovat do malých chomáčků, které pak snadno seberete rukou. U silně chlupaté deky je vhodné postupovat po menších částech. Rukavici můžete také velmi lehce navlhčit, ale nepřemáčejte ji. Před samotným čištěním je vždy lepší vyzkoušet postup na méně viditelném místě.
Pomůže vlhký hadřík i houbička
Na hladších typech dek může dobře posloužit také mírně navlhčený hadřík z mikrovlákna. Pomalu jím přejíždějte po povrchu jedním směrem. Chlupy se začnou zachytávat a vytvářet větší shluky, které lze následně jednoduše odstranit. Podobně může fungovat i čistá navlhčená houbička. Důležité je, aby byla pouze vlhká, nikoli mokrá. Příliš mnoho vody může prodloužit schnutí deky a u některých materiálů způsobit nežádoucí změny.
Lepicí váleček je rychlá klasika
Pokud doma máte váleček na odstraňování chlupů z oblečení, můžete ho bez problémů použít i na deku. Několika tahy po povrchu odstraníte nejen chlupy, ale často také drobné nečistoty. Pro větší deku může být spotřeba lepicích vrstev vyšší, ale na rychlé odstranění chlupů před návštěvou jde o velmi praktické řešení.
Tip: Deka je též praktickou dekorací na balkon. Zahřeje a zútulní exteriér.
Foto: Pixabay
Prevence ušetří spoustu práce
Nejjednodušším způsobem, jak množství chlupů omezit, je pravidelně zvíře vyčesávat a deku prát podle pokynů výrobce. Před praním je vhodné odstranit co největší množství chlupů ručně nebo pomocí gumové rukavice. Do pračky by se jich tak dostalo podstatně méně. Deka na gauči proto nemusí znamenat každodenní boj s chlupy. S obyčejnou gumovou rukavicí, vlhkým hadříkem nebo lepicím válečkem ji můžete rychle vyčistit i bez vysavače.
Zdroj: autorka, https://www.dotyk.cz/lifestyle/jak-odstranit-chlupy-z-pohovky/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Deka na gauči je magnet na chlupy: Jak je odstranit bez vysavače
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