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„Mezi filmem a divadlem je rozdíl jako mezi masturbací a milováním.“ Susan Sarandon slaví 80

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Není hvězda jako hvězda. Susan Sarandon se nikdy nestavěla na úroveň Cher nebo Michelle Pfeiffer, tedy zbylých Čarodějek z Eastwicku ze stejnojmenné černé komedie z roku 1987. Držitelka jednoho Oscara z pěti nominací, která je miláčkem půlnočního publika zásluhou Rocky Horror Picture Show a tváří devadesátkové emancipace Thelmy a Louisy, ostatně žije a také hraje po svém. Bez naučené techniky se naučila se svými postavami dýchat a její empatie je prý tak rozvinutá, že zkrátka není možné mlčet o problémech reálného světa. Jen před pár dny ostatně osmdesátiletou jubilantku odvedly z veřejné demonstrace v klepetech.
„Mezi filmem a divadlem je rozdíl jako mezi masturbací a milováním.“ Susan Sarandon slaví 80

„Mezi filmem a divadlem je rozdíl jako mezi masturbací a milováním.“ Susan Sarandon slaví 80

Doba čtení 12 min

Článek byl publikován 04.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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