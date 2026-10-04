„Mezi filmem a divadlem je rozdíl jako mezi masturbací a milováním.“ Susan Sarandon slaví 80

Není hvězda jako hvězda. Susan Sarandon se nikdy nestavěla na úroveň Cher nebo Michelle Pfeiffer, tedy zbylých Čarodějek z Eastwicku ze stejnojmenné černé komedie z roku 1987. Držitelka jednoho Oscara z pěti nominací, která je miláčkem půlnočního publika zásluhou Rocky Horror Picture Show a tváří devadesátkové emancipace Thelmy a Louisy, ostatně žije a také hraje po svém. Bez naučené techniky se naučila se svými postavami dýchat a její empatie je prý tak rozvinutá, že zkrátka není možné mlčet o problémech reálného světa. Jen před pár dny ostatně osmdesátiletou jubilantku odvedly z veřejné demonstrace v klepetech.
Jen málo lidí pozná, jaké to je, když jste nejstarším z devíti sourozenců. Newyorská rodačka Susan Abigail Tomalin si ale takovou životní kartu vytáhla a podle jejích slov ji to v mládí dokonale uzemnilo, byť měla nebývale dlouho tendence hrát si s panenkami. „Musela jsem se naučit fungovat prakticky. Myslím ale, že od přírody jsem byla člověk, který žil ve své hlavě a ve vlastní fantazii. Psala jsem něco, čemu jsem říkala hry, ale ve skutečnosti by to nejspíš byly spíš filmy. Nikdy mě nenapadlo, že bych měla hrát. Nebyla jsem zrovna společenský typ. Jako katoličku mě ale přitahovalo tajemství latiny, kadidla, kouře, zrcadel a toho všeho kolem. Tahle část mé povahy mě určitě nasměrovala k tomu, abych si našla zadní vrátka do nějaké formy umělecké tvorby.“
Její rodina se přestěhovala do zbrusu nového sousedství severně od New Jersey a Susan docházela na katolickou univerzitu, přestože víru v tomto prostředí spíše ztrácela. Začala tam ale studovat herectví, i když vysokoškoláci se tam prý uchytili maximálně jako komparz. Bydlela s prarodiči ve Washingtonu a pracovala na ústředně v katedře dramatického umění, což bylo podle ní místo, kde zažila nejvíc skutečného dramatu. „A pak jsem se chtěla odstěhovat od prarodičů, tak jsem se provdala za Chrise Sarandona, který byl tehdy postgraduálním studentem. Byl starší, takže jsem si myslela, že už ví všechno. Seznámil mě s poezií a černobílými filmy. Každopádně jsme se vzali v mém posledním ročníku a po promoci Chris získal angažmá v Long Wharf Theatre v New Havenu. Jela jsem s ním a začala dělat místní modeling, reklamy a podobné věci,“ vylíčila zárodek svého prvního manželství se známým hercem (např. z Princezny Nevěsty), které ji také nasměrovalo k filmu.
Dvakrát ikonou queer kinematografie
Právě přes Chrise se Sarandon dostala na konkurz k filmu Joe, jímž roku 1970 debutovala. „Chris dostal roli v broadwayské inscenaci a já šla na konkurz k filmu, který režíroval John Avildsen. Byl to jeho první pořádný počin – nebyl dokonce ani členem Directors Guild, takže ho oficiálně nemohl režírovat – a zároveň šlo o první snímek, který tahle společnost natočila a který nebyl pornografický,“ vzpomínala na zkušenost s pozdějším režisérem Rockyho. Ačkoli před lidmi z castingu přiznala, že nezná improvizaci, role byla její. „A pak už jsem jednu práci dostávala za druhou. Natočila jsem Joea, pak přišlo několik dalších věcí a nakonec jsem dostala roli v seriálu, aniž bych vlastně věděla, co dělám. Byla to ale skvělá škola, protože všechno probíhalo takřka živě a před kamerami. Musela jsem reagovat okamžitě, v daném momentu,“ vracela se k následným televizním projektům, přes něž se propracovala až do komedie Na titulní straně od legendárního Billyho Wildera.
Nadešel rok 1975, který byl pro Sarandon zlomovým. Studio Fox si pro britskou produkci svéhlavého hororového muzikálu Rocky Horror Picture Show vyžádalo americké herce a sotva třicetiletá herečka byla k mání. Filmová adaptace divadelního muzikálu Richarda O’Briena z roku 1973 se na podzim 1974 natáčela na dvou místech na anglickém venkově – v Bray Studios a v gotickém sídle Oakley Court. Sarandon hrála Janet Weissovou, nevinnou mladou pannu, která se s partnerem Bradem po poruše auta ocitne na podivném sídle doktora Frank-N-Furtera (Tim Curry), excentrického vědce z Transylvánie, který vytvoří svalnatého humanoida Rockyho. Byla přitom často takřka bez oblečení, což si v otevřeném a nevytápěném prostoru vybíralo zdravotní daň.
„V tom domě skutečně sněžilo a pršelo a z nějakého důvodu ve studiu nefungovalo topení,“ vzpomínala Sarandon, jejíž hrdinka se postupně mění v sexuálně sebevědomou ženu. „Dostala jsem proto zápal plic, protože jsem byla po většinu natáčení skoro neoblečená a navíc pořád promočená.“ Štáb se na ni kvůli tomu díval jako na „americkou hvězdičku“, ale svůj vytápěný koutek nakonec dostala a sérii ikonických, fyzicky odvážných scén zvládla. Film při premiéře v srpnu 1975 zdaleka nebyl hitem a kritici ho většinou strhali. V dubnu 1976 se v New Yorku začala konat půlnoční představení, která se rychle rozšířila po celé zemi. Z fanoušků se postupně stala organizovaná komunita – na projekce chodili v kostýmech, pokřikovali na plátno a napodobovali šílené scény i chytlavé písně. O 50 let později je kultovní klasika považována za nejdéle nepřetržitě uváděný film v historii kin a za jeden z milníků LGBT kinematografie.
Sarandon si tentýž rok zahrála po boku Roberta Redforda v dobrodružném filmu Velký Waldo Pepper od režiséra Podrazu, ale dle svých slov si na herectví pořád ještě zvykala. „Takhle to pokračovalo osm, devět, deset let. A nakonec jsem si prostě musela přiznat: ‚Asi tohle je to, co dělám.‘“ A dělala to velmi dobře, přičemž užitečnou průpravou jí bylo také divadlo, které vyneslo na světlo zajímavé paralely. „Rozdíl mezi filmem a divadlem je jako rozdíl mezi masturbací a milováním… U filmu stačí, když se vám povede jeden jediný okamžik; prakticky jste na to sami,“ tvrdí herečka, která ostatně samotnou profesi ráda přirovnává k nejintimnějším prožitkům. „Pro mě je herectví často jako milování – používáte při něm stejný sval jako při milování, protože máte otevřené srdce. Fyzicky jste otevření. Takže vaším úkolem je vstoupit, otevřít se, naslouchat a sledovat, co se stane.“
Proto Sarandon vždy působí tak přirozeně, i když neuznává metodické přípravy a vyloženě nemá ráda plánování. „Nikdy jsem herectví pořádně nestudovala, takže trochu ze srandy mluvím o ‚budování kruhu‘ a ‚navozování nálady‘, protože jsem se vlastně žádnou techniku nenaučila. Když ale někdy musíte vstoupit do určité situace, a pokud nejste obdaření takovým talentem, že dokážete emoci zapnout a vypnout jako jukebox, musíte si najít místo, kde se nic neděje, a dostat se do rozpoložení, v jakém se právě nachází vaše postava.“ Do procesu nicméně promlouval i její osobní život, v němž se roku 1979 definitivně rozkmotřila se svým prvním manželem. Sarandon začala randit s režisérem Louisem Mallem, jenž ji obsadil do filmů Děvčátko a především Atlantic City, za které roku 1980 obdržela první oscarovou nominaci.
Bulvár ji poté spojoval se zpěvákem Davidem Bowiem, s nímž zazářila v raném trháku Tonyho Scotta Hlad z roku 1983. Sarandon v něm absolvovala sexuální scénu s Catherine Deneuve a šlo o vůbec první mainstreamový americký snímek, v němž slavné herečky odehrály podobnou sekvenci. V rozhovoru pro AfterEllen v roce 2015 vzpomínala, že v původní scénáři byla její Sarah před sblížením s Miriam opilá. Sarandon to připadalo laciné, a tak řekla Tonymu Scottovi: „Když chcete jít do postele s Catherine Deneuve, opravdu kvůli tomu musíte být opilí?“ Podle ní je nejzajímavější na sexu právě to, jak se k němu postavy dostanou a co se děje potom, nikoli samotný akt. Scénu proto společně přepsali. Hlad vyvolav kontroverzi a katolickou maminku zřejmě nepotěšil, ale Sarandon se v krátké době objevila ve druhém významném milníku LGBT+ kinematografie – roku 2022 pak v talk show nečekaně přiznala, že je bisexuální.
Období největší slávy
Navzdory tomu všemu ale stále nebyla velkou hvězdou, a tak s ní prestižní produkce Čarodějek z Eastwicku poněkud vyběhla. Ve fantaskní komedii George Millera si zahrála nenápadnou učitelku Jane, která spolu se dvěma dalšími ženami podlehne svodům samotného ďábla v podání Jacka Nicholsona. V otevřeném rozhovoru se scenáristou Michaelem Cristoferem ale prozradila, že původně byla obsazena do role sexy sochařky Alex, kterou nakonec hrála Cher (třetí „čarodějku“ ztvárnila mladší kolegyně Michelle Pfeiffer). „Původně jsem byla obsazená do role Cher a až po příjezdu do Los Angeles jsem zjistila, že mě přeřadili jinam – tehdy jsem totiž žila v Římě. Najednou jsem se musela naučit hrát na violoncello, přestože jsem v životě na žádný nástroj nehrála. Řekli mi, že pokud odejdu, budou mě žalovat, takže jsem vlastně neměla moc na výběr!“ Nad produkcí ostatně držel železnou ruku producent Jon Peters, kvůli němuž Miller na svůj post dvakrát rezignoval – mezi herci se nicméně vytvořilo vřelé pouto a každý den prý obědvali v Nicholsonově přívěsu.
Slibná kariéra se herečce posunula do vyšších sfér poměrně nečekaně. Kevina Costnera prý varovali, ať hlavně nepřijímá nabídky na vyšumělé sportovní komedie. Durhamští Býci, v nichž si tehdejší Neúplatný zahrál právě se Sarandon, se ale vyvinuli v obrovský hit. Herečka navíc při natáčení poznala Tima Robbinse, s nímž žila přes dvacet let. Roku 1990 pak začalo její velké šestileté období, během něhož obdržela čtyři nominace na Oscara. První si vysloužila za road-movie Thelma a Louise od Tonyho bratra Ridleyho Scotta, v němž spolu s Geenou Davis ujíždí nejen mužskému útlaku. K tématu, které se dalo snadno číst jako emancipační báchorka o pomstě, ostatně měla co říct. „Když jsem dostala scénář a setkala se s režisérem, pověděla jsem mu: ‚Nechci dělat film o pomstě. Nezajímá mě ta část scénáře po vystřelení na kamion, kde se píše, že vyskočí a radostí poskakují. A než zastřelí toho chlapa, zaujmu postoj jako policista.‘ Řekla jsem: ‚Nezajímá mě hrát Charlese Bronsona. Mnohem zajímavější by pro mě bylo, že za to zaplatí určitou cenu.‘“
Během natáčení, které mimo jiné zaneslo na hereckou mapu Brada Pitta, Sarandon přidala několik vlastních replik. „Myslím, že to, co ji skutečně motivuje a žene dál, není pomsta, ale snaha pochopit, proč by si muži vůbec mohli myslet, že ženy po něčem takovém touží. Některé repliky jsme proto doplnili. To byla hlavní dějová linka, které jsem se držela místo pomsty. Myslím, že právě díky tomu je snímek jiný – není z něj jen přestřelka ve stylu kovbojky. Takhle mě to totiž vůbec nezajímalo.“ Thelma a Louise je dnes často citovanou klasikou, která v popkultuře zastiňuje následný Lék pro Lorenza – hereččinu další spolupráci s Georgem Millerem, kde hraje zoufalou, ale nezdolnou matku, jejíž syn zdánlivě nezvratně umírá na neléčitelnou nemoc. Z pohledu empatie jednoduchou (ale emočně náročnou) roli následoval thriller Nebezpečný klient, načež si Sarandon zahrála v režijním debutu tehdejšího partnera Tima Robbinse.
„Vždycky jsem měla problém s konceptem prvotního hříchu. Vadila mi výlučnost církve i spousta věcí, které mě učily řádové sestry. Když jsem pak nastoupila na Catholic University of America, tedy v době, kdy kněží i řádové sestry hromadně opouštěli své úřady, čím víc jsem studovala Bibli a způsob, jakým vznikala, tím víc jsem ztrácela víru. Přestávala mi totiž dávat smysl, s výjimkou Střední a Jižní Ameriky, kde byla církev propojená s bojem lidí za ekonomickou spravedlnost,“ vyprávěla o sobě herečka, kterou tedy nesmírně zaujala postava Helen v Robbinsově dramatu Mrtvý muž přichází, náležící k „nové generaci řádových sester, které skutečně měnily svou komunitu k lepšímu.“ Sarandon v emotivním i napínavém filmu pomáhá muži odsouzenému k trestu smrti, s nímž naváže silný vztah. Výkon Seana Penna v roli odsouzence je strhující, ale Sarandon ve své dosud nejkomplexnější roli teprve válí. Čtvrtá oscarová nominace za pět let byla konečně proměněná.
Menší produkce a problémy s Palestinou
Minimálně z tohoto hlediska to byl vrchol její bohaté kariéry, která Sarandon přinesla také devět neproměněných nominací na Zlatý glóbus – z toho čtyři po roce 1996 za dramedie Druhá nebo první a Igby jde ke dnu a za minisérie Bernard a Doris a Zlá krev. Začala se víc zajímat také o nezávislé a menší produkce, v nichž mohla často lépe navázat vztah se svou postavou. Zažila tak desetiletí méně významných, respektive méně komerčních zakázek a média víc psala o její politické agendě. S Robbinsem kritizovali nasazení armády v Iráku a herečka byla jedním z hollywoodských symbolů aktivismu, což jí vzhledem k nátuře její práce přijde logické. „I když si vzpomínám, jak Anthony Perkins říkával: ‚Realita sama o sobě nemusí být zajímavá.‘ Takže být opravdový nestačí. Jako herec jste ale skutečně veden k tomu, abyste naslouchal, zůstával otevřený a měl empatii. Je tak přirozené, že se nakonec začnete víc zajímat o politiku. Dokážete cítit s matkou, jejíž děti mají být poslány do Iráku, nebo s matkou, která přichází o dítě kvůli nemoci. Jak byste potom mohli zůstat nečinní?“
To je pro osmdesátiletou legendu příznačné i dnes, kdy dlouhodobě veřejně podporuje palestinská práva a kritizuje izraelské vojenské operace v Gaze. Významná herecká agentura s ní dokonce kvůli „protižidovskému“ výroku ukončila spolupráci a před pár dny se zúčastnila protestu před sídlem OSN, který pořádala organizace Jewish Voice for Peace v době, kdy měl izraelský premiér Benjamin Netanjahu vystoupit na Valném shromáždění. Sarandon se spolu s dalšími demonstranty posadila do ulice na East 39th Street a blokovala dopravu. Policie podle NYPD účastníky několikrát vyzvala, aby místo opustili; ti, kteří výzvu neuposlechli, byli odvedeni do vazby.
Herečka se tak možná sama připravuje o lepší nabídky, o které přitom i po šedesátce neměla nouzi. Sestry Wachowské ji obsadily do frenetické sci-fi Speed Racer, na kterou ale publikum nebylo připraveno, a posléze na ni nezapomněly také s pozoruhodným Atlasem mraků. Pod Peterem Jacksonem si zahrála v přehlíženém Pevném poutu a nezalekla se ani peprnějších komedií. Její tvrdohlavě atraktivní a nesmírně přirozená image přišla vhod Adamu Sandlerovi ve filmu Můj otec je šílenec, kde ztvárnila už starší uvězněnou učitelku, která zamlada otěhotněla s nezletilým studentem. Víc si ale užívala menší a osobnější produkce jako Jeff, který žije s mámou, v jejichž případě se studia podle ní rozhodla, že „s nimi nic moc dělat nebude“. Zaplaťpánbůh je lidé později objeví a zamilují si je. Vždycky mě potěší, když narazím na někoho, kdo tyhle podivné malé tituly viděl. Je hezké, když se to stane. Ale velmi často je to srdcervoucí, takže se zkrátka nikdy nemůžete spolehnout na žádný vzorec ani na to, že film, od kterého čekáte velký hit, skutečně uspěje.
Právě proto se naučila užívat si samotný proces a nemít velká komerční očekávání, což koresponduje s jejím veřejným statusem. „Je zázrak, když něco skutečně dopadne dobře, protože existuje tolik způsobů, jak se to může pokazit. Proto jsem se už před lety naučila soustředit na samotný proces a co nejvíc si ho užít. Protože pak ten film vypustíte do světa a nemáte tušení, s kým si nakonec něco začne a s kým skončí. Někdy ho ani nenechají spatřit světlo světa a prostě ho pohřbí.“ Před třemi lety dostala zatím poslední blockbusterovou příležitost v DC filmu Blue Beetle, který ale na soumraku Snyderovy komiksové ságy pohořel. Loni na Netflixu zazářila v sympatické komedii Babičky, a přestože Sarandon na osmdesátnici vůbec nevypadá, lepší tituly už najde jen obtížně. Ledaže by lavina legacy sequelů strhla i Čarodějky z Eastwicku, což by možná nikoho nepřekvapilo.
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Zdroje: Interview Magazine, Yahoo, Page Six, Kinobox