Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Stavbaři rozšířili Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, může přijmout víc studentů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stavbaři dokončili přístavbu Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci, kapacita školy se tak zvýšila až o 188 studentů. Už letos mohla škola otevřít tři třídy čtyřletého gymnázia, v minulých letech měla jen dvě.
Stavbaři rozšířili Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, může přijmout víc studentů

Stavbaři rozšířili Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, může přijmout víc studentů

Zdroj: Martin Půta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:21

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Stop hazardu na kolejích v Revoluční. Jablonec zpřísní značení u přejezdu
Stop hazardu na kolejích v Revoluční. Jablonec zpřísní značení u přejezdu
„Místo s opravdovým kouzlem.“ Realiťák prodává chalupu, kde došlo k brutální vraždě
„Místo s opravdovým kouzlem.“ Realiťák prodává chalupu, kde došlo k brutální vraždě

Prodat chalupu v Heřmanicích u Žandova na Českolipsku se pokouší jeden z realitních makléřů. V inzerátu ji...

Překážejí vám pod okny autovraky? Liberec je pošle do dražby, pomozte je odhalit
Překážejí vám pod okny autovraky? Liberec je pošle do dražby, pomozte je odhalit

Plechoví kostlivci, autovraky bez platné technické často měsíce blokují vzácná parkovací místa. Pojďme na...

V Hrádku nad Nisou se srazilo auto s motorkou, motorkář skončil v péči záchranářů
V Hrádku nad Nisou se srazilo auto s motorkou, motorkář skončil v péči záchranářů

U dopravní nehody na křižovatce ulic Lipová a K Bytovkám zasahovali dnes odpoledne, v sobotu 3. října,...

„To jsme při stavbě silnice ještě nenašli.“ Archeologové odkryli u Lvové zbytky šibenice
„To jsme při stavbě silnice ještě nenašli.“ Archeologové odkryli u Lvové zbytky šibenice

Při výstavbě silnic a dálnic v Česku už archeologové odkryli ledacos, tento objev je ale naprosto...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.