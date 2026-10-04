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KVÍZ: Poznáš dopravní značky na našich silnicích?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dopravní značení nebo také značky. Přijdou vám jako jednoduché a snadno zapamatovatelné piktogramy, nebo se jedná spíše o nikdy nekončící kruh hledání souvislostí, podobností a odlišností u konkrétních značek?
KVÍZ: Poznáš dopravní značky na našich silnicích?Zdroj: Carsten Reisinger / Shutterstock
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 04.10.2026 13:30
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