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KVÍZ: Poznáš dopravní značky na našich silnicích?

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Dopravní značení nebo také značky. Přijdou vám jako jednoduché a snadno zapamatovatelné piktogramy, nebo se jedná spíše o nikdy nekončící kruh hledání souvislostí, podobností a odlišností u konkrétních značek?
KVÍZ: Poznáš dopravní značky na našich silnicích?

KVÍZ: Poznáš dopravní značky na našich silnicích?

Zdroj: Carsten Reisinger / Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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