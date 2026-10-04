Test znalostí na téma vtipné hlášky z českých pohádek: Bez chyby projdou jen lidé s vynikající pamětí

Na dnešek jsme vybrali kvíz pro ty, kdo mají české pohádky opravdu naposlouchané. Čeká vás několik vět a hlášek, které už dávno utekly z obrazovky do běžné řeči. Vaším úkolem bude poznat, z jaké pohádky pocházejí.
České filmové pohádky mají jednu obrovskou výhodu. I když je vidíme poněkolikáté, stále nás baví. Mnohé se navíc pravidelně vracejí na televizní obrazovky, především během Vánoc, a tak jejich příběhy známe téměř nazpaměť. Stačí pár slov a okamžitě víme, o který film jde. Tři oříšky pro Popelku, Pyšná princezna, Šíleně smutná princezna nebo S čerty nejsou žerty patří k titulům, které se z českých domácností jen tak nevytrácejí. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, ve kterém budete muset správně zařadit slavné pohádkové hlášky.
České pohádky a jejich nezapomenutelný humor
Spolu s pohádkami jsme si zapamatovali také jejich hlášky. Některé jsou tak známé, že už dávno překročily hranice samotných filmů a používáme je i v běžném životě. Stačí si vzpomenout na větu z pohádky S čerty nejsou žerty: „Zas ti to spadlo. Asi vítr, né?“ Nebo na vojenské hlášení o rebelovi, který „při zatýkání tři vojáky těžce zranil, dva zhmoždil a jednoho zesměšnil.“ Kdo by například neznal „Odvolávám, co jsem odvolal“ nebo „Já jsem malej, ale šikovnej“?
Nejde přitom jen o staré filmové klasiky. Své nezapomenutelné věty mají také novější pohádky jako Anděl Páně, kde na dotaz Pána Boha: „Panebože, co to tu děláte?“ odpoví Panna Marie: „Trochu zbytečná otázka, když jsi vševědoucí, ne? A neber svoje jméno nadarmo!“ Své slavné hlášky má i pohádka Princezna ze mlejna nebo Z pekla štěstí. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na Šíleně smutnou princeznu, Tři veterány či Byl jednou jeden král. Českým pohádkám zkrátka nechybí humor, který dokáže pobavit děti i dospělé a který funguje i po desítkách let.
Velký pohádkový kvíz: Úkolem je přiřadit 10 kouzelných předmětů ke správné české pohádce
Teď je však řada na vás. Připravili jsme deset hlášek a vaším úkolem bude poznat nejen pohádku, ve které zazněly. Některé otázky budou jednoduché a u jiných už možná budete muset pořádně zapátrat v paměti. Kolik správných odpovědí dokážete získat?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Prima Ženy, Hlášky z filmů
Tento příspěvek Test znalostí na téma vtipné hlášky z českých pohádek: Téměř každý v 10 otázkách udělá alespoň 3 chyby byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.