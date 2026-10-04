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Já už budu hodný, dědečku: Natáčení provázel kolaps na place i stížnost na podlitiny u dětského herce

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Dennívýzva
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Komedie Já už budu hodný, dědečku! skrývá stížnosti rodičů na dětské podlitiny, falešnou cestu vlakem i výměnu exmanželky Miloše Kopeckého za Vránovou.
„Já už budu hodný, dědečku!“

„Já už budu hodný, dědečku!“

Zdroj: FOTO:Vladimír Souček, distr. Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 14:01

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