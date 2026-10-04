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Zažraná skvrna na koberci odolávala dva roky. Instalatér poradil roztok za pár korun a po jednom večeru bylo po ní

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Zapomeňte na pracné drhnutí zažrané špíny v kobercích. Poradí si s ní docela obyčejný amoniak – stačí ho jen aplikovat správně.
Přírodní čistič koberce a čalounění z domácích ingrediencí

Přírodní čistič koberce a čalounění z domácích ingrediencí

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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