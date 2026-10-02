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Kypřící prášek si vyrobíte i doma: je lepší než ten kupovaný

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Kypřící prášek používáme jako jednu ze základních ingrediencí do nejrůznějších těst. Koupíme ho sice v kdejakém obchodě, ale může nastat situace, kdy ho potřebujeme použít a doma ho nemáme zrovna po ruce. V takovém případě si zkuste vyrobit svůj vlastní. A dost možná zjistíte, že je lepší než ten kupovaný.
Prášek do pečiva

Prášek do pečiva

Zdroj: VARŠ
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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