Zapomenutý recept našich babiček se vrací. Na podzim chutná lépe než kdykoli jindy

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Podzimní počasí přináší šedé nebe, déšť a chlad, který se vkrádá do každé místnosti. V takových dnech se tělo i mysl přirozeně stáčejí k jídlům, která dokážou provonět celou domácnost a vrátit pocit bezpečí. Moderní kuchyně nabízí tisíce receptů z celého světa, přesto právě teď dává smysl nahlédnout do starých rodinných zápisků a objevit poklady, které naše babičky připravovaly bez zbytečné pompéznosti.
Jejich přístup k vaření stál na jednoduchosti, sezónnosti a úctě k surovinám. Nikdy nehledaly exotické ingredience ani složité postupy. Dokázaly z běžných věcí vytvořit pokrm, který zasytil, zahřál a zůstal v paměti. Jedním z takových zapomenutých receptů je hrušková žemlovka – dezert, který v sobě spojuje vůni podzimního ovoce, vláčnost tvarohu a křupavost pečiva.
Proč právě hrušky mění všechno
Klasická žemlovka s jablky je známá téměř každému. Jenže záměna za hrušky posunuje tento moučník do úplně jiné kategorie. Hrušky mají jemnější strukturu, přirozeně sladší chuť a během pečení vytvoří hebkou, téměř krémovou vrstvu. Na rozdíl od jablek se nerozpadají na kaši, ale zachovávají si pevnost a šťavnatost.
Recept zároveň nabízí geniální způsob, jak využít staré pečivo. Zaschlé rohlíky, které by jinak skončily v koši, se promění v základ plnohodnotného dezertu. Celá příprava zabere méně než hodinu, takže se hodí na víkendový oběd i na nedělní odpolední posezení u čaje.
Klíčem k úspěchu je výběr správného ovoce. Hrušky musí být zralé a aromatické, ale zároveň dostatečně pevné. Příliš měkké plody se během pečení rozpadnou, naopak tvrdé nezměknou a zůstanou nevýrazné.
Co budete potřebovat a jak na to
Než začnete vrstvit, připravte si všechny ingredience. Potřebujete 5 až 6 hrušek, 6 starších rohlíků, 2 vejce, půl litru mléka, 250 gramů tvarohu, 70 gramů krupicového cukru, balíček vanilkového cukru a špetku soli. O vůni se postará lžička mleté skořice, 50 gramů vlašských ořechů, hrst rozinek a 30 gramů másla na vymazání mísy.
Hrušky nejprve oloupejte, rozkrojte a vyřízněte jádřince. Nakrájejte je na tenké plátky, aby během pečení rovnoměrně změkly. Pokud nechcete, aby zhnědly, zakápněte je trochou citronové šťávy – ta nejen zabrání oxidaci, ale také zvýrazní jejich chuť.
Do jedné mísy vyklopte tvaroh, přidejte jedno vejce, 30 gramů cukru, vanilkový cukr a špetku soli. Promíchejte dohladka, aby nevznikly hrudky. Do druhé mísy vlijte mléko, rozklepněte druhé vejce, přisypte 20 gramů cukru a opět špetku soli. Prošlehejte vidličkou.
Rohlíky nakrájejte na kolečka a krátce namočte do mléčné směsi. Nesmí v ní ležet dlouho – musí nasáknout, ale nesmí se rozpadnout. Zapékací mísu vymažte máslem a můžete začít vrstvit.
Na dno vyskládejte třetinu namočeného pečiva. Na něj rozetřete polovinu tvarohové náplně, pak polovinu hrušek, posypte skořicí, cukrem, ořechy a rozinkami. Postup zopakujte: další třetina pečiva, zbytek tvarohu, zbytek hrušek, opět koření a ořechy. Navrch položte poslední třetinu rohlíků a povrch potřete máslem.
Troubu předehřejte na 180 stupňů a pečte 35 až 45 minut. Správně upečená žemlovka má na povrchu zlatavou kůrku, uvnitř zůstává vláčná a šťavnatá. Po vytažení nechte odpočinout deset minut – teprve pak se vrstvy usadí a dezert půjde nakrájet na čisté porce.
Tento jednoduchý moučník dokazuje, že staré recepty mají své místo i dnes. Nepotřebují složité techniky ani drahé suroviny. Stačí trocha trpělivosti, sezónní ovoce a úcta k tradici, která fungovala už v dobách našich babiček.
Zdroje článku: ireceptar.cz, allrecipes.com, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská