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Zapomenutý recept našich babiček se vrací. Na podzim chutná lépe než kdykoli jindy

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Když venku prší a teploty klesají, touha po teplém a voňavém jídle roste. Právě teď má smysl otevřít staré sešity a vyzkoušet recept, který moderní kuchyně téměř zapomněla.
Zapomenutý recept našich babiček se vrací. Na podzim chutná lépe než kdykoli jindy

Zapomenutý recept našich babiček se vrací. Na podzim chutná lépe než kdykoli jindy

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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