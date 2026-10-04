Sabotáž, nebo pouhé nedorozumění? Záhada zmizelého měřiče hluku vyvolala politický spor

Zmizení měřicího zařízení v Přísečné vyvolalo spor, který rychle získal i politický rozměr. Přístroj měl měřit hluk související s provozem Energobloku Domoradice, jehož další rozvoj připravuje společnost Carthamus. Zařízení po nálezu na obecním pozemku skončilo na radnici a několik dní se řešilo, proč bylo z místa odstraněno. Objevily se i pochybnosti, zda tím nebylo zmařeno odborné měření. Policejní prověření ale nakonec ukázalo, že za případem není krádež ani prokázané protiprávní jednání. Zařízení bylo podle policie jednoduše nalezeno a předáno na obecní úřad.
Příběh začal v noci z 18. na 19. srpna. V Přísečné tehdy probíhalo autorizované měření hluku, které pro společnost Carthamus zajišťovala odborná společnost EKOLA group. Měřicí technika byla umístěna na stojanech v blízkosti obytné zástavby a měla na místě zůstat přes noc. Ráno ale bylo všechno jinak. Měřicí technika z původního místa zmizela, a to i přes to, že byla hlídaná pracovníkem bezpečnostní služby. Později se ukázalo, že skončila na Obecním úřadě.
„K incidentu mělo dojít ve chvíli, kdy se pracovník bezpečnostní služby na krátkou dobu vzdálil. Po jeho návratu bylo zjištěno, že měřicí zařízení se na původním místě již nenachází. Přemístění zařízení bylo následně trasováno pomocí GPS trackeru, kterým je zařízení vybaveno,“ uvedla ve svém vyjádření společnost Carthamus.
Zmizení okamžitě otevřelo otázky
Událost se odehrála v době vyhrocené debaty kolem Energobloku Domoradice a jeho plánovaného rozšíření. Probíhající měření hluku pak představovalo jeden z důležitých podkladů, které mohou hrát roli při posuzování vlivů plánovaného záměru na životní prostředí.
Zmizení zařízení tak rychle vyvolalo otázky, zda někdo do měření úmyslně nezasáhl, aby celý projekt zbrzdil. Společnost Carthamus proto případ oznámila policii a upozorňovala na podezřelé okolnosti, za nichž bylo zařízení z místa odstraněno.
„Podle informací, které máme k dispozici, měl měřící zařízení z místa jeho původní lokace odstranit a do obecního úřadu v Přísečné dovést starosta Přísečné, pan Jiří Němeček, starosta obce Přísečná,“ sdělila společnost.
Celá věc tak rychle nabyla i politického rozměru. Obec Přísečná totiž dlouhodobě upozorňuje na hlukovou zátěž energobloku a současně zpochybňuje, zda některá měření skutečně zachycují žitou realitu místních obyvatel. Obec si v minulosti nechala zpracovat vlastní dlouhodobá měření a tvrdí, že v některých případech docházelo k překračování hlukových limitů.
Zařízení obec označila jako nález
Obec však od začátku událost popisovala jinak. Podle jejího oznámení zveřejněného 19. srpna bylo na obecních pozemcích nalezeno technické zařízení, jehož vlastník nebyl obci znám. „Zařízení bylo na obecním pozemku umístěno bez předchozího souhlasu či jiného vědomí obce. Z tohoto důvodu bylo z pozemku odstraněno a je nyní uloženo v úschově na Obecním úřadě Přísečná,“ uvedla obec v oznámení.
Teprve následně se přihlásila společnost EKOLA group s tím, že zařízení patří jí. Zároveň se podle obce ukázalo, že přístroje sloužily k měření hluku v souvislosti s provozem Energobloku Domoradice. Zařízení obec společnosti vrátila majiteli 25. srpna.
Policie: Krádež se nepotvrdila
Policejní prověření pak do příběhu přineslo další obrat. Policisté se případem zabývali od 19. srpna. Podle policejního mluvčího Miroslava Šupíka ale následným šetřením zjistili, že se ve věci nejedná o protiprávní jednání.
„Žádná krádež prokázána nebyla. Bylo to zkrátka někým nalezeno, doručeno na obecní úřad, kde to bylo správně zaevidováno jako nález. Následně bylo zařízení vydáno zpět jeho majiteli,“ popsal Šupík průběh případu. Policie tak původní podezření společnosti nepotvrdila.
Starosta Přísečné Jiří Němeček odmítl, že by v celé události bylo třeba hledat kauzu. Obec zároveň prostřednictvím advokátní kanceláře požádala Český institut pro akreditaci, Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje a Jihočeský kraj o prověření způsobu provádění měření a toho, zda jsou jeho výsledky reprezentativní.
Spor o hluk pokračuje
Přísečná dlouhodobě upozorňuje především na skutečnou hlukovou zátěž obyvatel. Obec ve svých podkladech uvádí, že si nechala v únoru a březnu 2026 zpracovat dlouhodobé měření hluku v bezprostřední blízkosti Energobloku. Za únor podle ní výsledky ukázaly překročení stanovených limitů ve všech 20 hodnocených nočních obdobích.
Současně má obec pochybnosti o tom, zda některá měření prováděná společností EKOLA zachycovala běžný provoz Energobloku. Podle informací, které obec získala od místních obyvatel, měl být podnik v době některých měření v omezeném nebo útlumovém režimu. Obec proto požaduje, aby se při posuzování výsledků zohlednilo, za jakého provozního stavu měření skutečně probíhalo.