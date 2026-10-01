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Zpracování paprik na zimu: zavařování je oblíbenou klasikou

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Také si nemůžete vynachválit letošní úrodu paprik? Na zahrádkách ještě dozrávají poslední kousky a možná přemýšlíte, jak je zpracovat, abychom si na nich pochutnali ještě v zimě. Papriky sice koupíme v supermarketech po celý rok, ale těm vypěstovaným na vlastním záhonu se nic nevyrovná. Mezi klasické způsoby uchování plodů patří bezesporu zavařování. Papriky můžete také zamrazit nebo vytvořit z nich chutné pyré.
Krájení papriky

Krájení papriky

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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