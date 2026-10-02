Citronová slupka nepatří do koše: Levný pomocník do domácnosti

Vyhazujete slupky od citronu? Proč je to škoda? Citronová kůra obsahuje vonné silice a může se ještě hodit při úklidu, odstraňování pachů i běžné péči o domácnost.
Efektivní pomocník na mastnotu
Čerstvá citronová slupka se hodí například při čištění mastných povrchů. Vnitřní bílou částí můžete lehce potřít mastné místo a následně povrch otřít vlhkým hadříkem. Citron ale není vhodný na každý materiál. Opatrnost je na místě zejména u přírodního kamene, mramoru a dalších povrchů citlivých na kyseliny.
Slupku můžete využít také při úklidu kuchyně, kde po vaření často zůstává výrazný pach. Stačí ji položit do malé misky nebo ji na chvíli povařit ve vodě. Uvolněná citrusová vůně příjemně provoní prostor.
Tip: Využít můžete i staré citrony. Skvěle fungují při čištění mikrovlnky, myčky na nádobí i vodní baterie.
Zbavení se nepříjemného zápachu
Citronová kůra může posloužit jako jednoduchý pomocník proti pachům. Několik čerstvých kousků vložte například do misky a umístěte do kuchyně nebo vedle odpadkového koše. Uvolňující se citrusové aroma dokáže nepříjemný pach překrýt. Zajímavé využití nabízí také lednice. Pokud v ní zůstává nežádoucí zápach, můžete dovnitř položit několik kousků citronové slupky. Je však potřeba je pravidelně měnit a nejprve odstranit zdroj zápachu.
Foto: Pixabay
Domácí citrusový čistič ze slupek
Ze slupek lze připravit také jednoduchý domácí čisticí roztok. Kousky citronové kůry vložte do uzavíratelné sklenice, zalijte bílým octem a nechte několik dní až týdnů odstát. Poté tekutinu sceďte a podle potřeby ji nařeďte vodou. Vznikne voňavější octový prostředek vhodný například na některé omyvatelné povrchy.
Ani tento domácí čistič však nepoužívejte automaticky všude. Kyselé přípravky mohou poškodit například mramor, vápenec nebo některé citlivé povrchy. Citronová slupka tak může dostat druhou šanci a ušetřit pár korun za úklidové prostředky. Příště proto dobře zvažte, jestli opravdu musí skončit v koši.
Zdroj: autorka, https://www.homeincube.cz/odhozene-citrusove-slupky-objevte-jejich-tajne-super-schopnosti-nejen-v-domacnosti/
Náhledové foto: Pexels, fotogalerie: Pixabay
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