HOSPODSKÝ KVÍZ: Coca-Cola, Nike nebo IKEA? Jak dobře znáte nejslavnější značky světa?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HOSPODSKÝ KVÍZ: Coca-Cola, Nike nebo IKEA? Jak dobře znáte nejslavnější značky světa?Zdroj: jeka2009 / Depositphotos
Článek byl publikován 04.10.2026 14:30
Borové lesy se v posledních letech plní neobvyklým hřibem s nápadně dlouhou nohou. Zatímco někteří houbaři...
Stárnutí neprobíhá plynule, ale v nárazových vlnách. Prestižní Stanfordova univerzita identifikovala dva...
Evropská unie definitivně změnila pravidla pro posuzování zdravotní způsobilosti řidičů. Od roku 2029 budou...
Křehká blondýnka, která filmovému "básníkovi" Štěpánovi zlomila srdce, měla nakročeno ke skvělé herecké...
Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...Všechny články tohoto autora →