Ve kterém městě Česka byste měli žít podle svého znamení?

Dynamická energie a touha po klidu: Kde najdete svůj přístav?
Každé znamení zvěrokruhu má své jedinečné potřeby, které zásadně ovlivňují to, jak vnímáme své okolí. Například ohnivý Beran vyžaduje neustálou akci, adrenalin a nové výzvy.
Pro něj jsou ideální volbou buď pulzující velká města jako Praha, nebo divoké Adršpašsko-teplické skály, kde může překonávat fyzické limity. Naopak zemský Býk touží po stabilitě, pohodlí a požitkářství. Býci nejlépe načerpají sílu v malebném Českém ráji nebo na prosluněné Pálavě, kde se snoubí nádherná příroda s vynikající gastronomií a vinařskou turistikou.
Zcela odlišný přístup k životu mají Blíženci, kteří nezbytně potřebují neustálé podněty, kulturu a společenský ruch. Jejich zvídavá a komunikativní povaha rozkvétá v Brně, které nabízí alternativní kulturu, bohatý kavárenský život a inspirativní studentské prostředí.
Naproti tomu citlivý Rak staví na první místo rodinu, tradice a pocit bezpečí. Raci nejčastěji nacházejí svůj vysněný domov na jižní Moravě nebo u lipenské přehrady, kde je obklopuje klidná vodní plocha a hřejivá chalupářská atmosféra.
Od luxusních kolonád až po mystická místa plná energie
Královské znamení Lva potřebuje prostor, kde může reprezentovat a zářit. Pro Lvy jsou jako stvořené Karlovy Vary se svou noblesní lázeňskou kolonádou, prestižním filmovým festivalem a luxusními hotely.
Zcela jiný svět vyhledává praktická Panna, která miluje systém, čistotu a zdravý životní styl. Panny najdou svůj klid v Krkonoších, kde na ně čeká organizovaná turistika, čistý vzduch a precizně značené trasy vedoucí až na Sněžku.
Esteticky založené Váhy po celý život vyhledávají harmonii, umění a historickou architekturu. Ideálním útočištěm je pro ně Praha s bohatým kulturním životem, nebo romantický Český Krumlov.
Tajemný Štír je přitahován mystikou a hlubokou energií. Štíry to podvědomě táhne na místa s nekonvenční atmosférou, jako je Zelená hora u Žďáru nad Sázavou s mystickým kostelem sv. Jana Nepomuckého, nebo nedostavěný chrám v Panenském Týnci, který je známý svou silnou pozitivní energií.
Svoboda, ambice a technologický pokrok
Svobodomyslný Střelec miluje otevřený prostor a dobrodružství. Skvěle se proto cítí v Liberci, který spojuje městskou kulturu s blízkostí hor, nebo v Českém Švýcarsku plném skalních soutěsek.
Cílevědomý Kozoroh zase potřebuje překonávat překážky a respektuje sofistikovanou architekturu. Jeho symbolem je Ještěd, kde se fyzický výstup na vrchol snoubí s pohledem na ikonickou modernistickou stavbu.
Pokrokový Vodnář vyhledává nekonvenční životní styl, moderní technologie a nezávislé subkultury. Jeho ideálním útočištěm je Ostrava se svým specifickým industriálním rázem a rychlým technologickým rozvojem.
Naopak duchovně založené Ryby potřebují ticho, hluboké lesy a prostor pro rozjímání. Tyto citlivé duše najdou svůj ráj v panenské přírodě Šumavy nebo na tichých lesních stezkách Beskyd v okolí Pusteven a Radhoště.
Když se střetnou dva odlišné světy
Co se však stane, když partneři ve vztahu touží po zcela odlišném prostředí? Modelová situace: partner ve znamení Vodnáře preferuje industriální a technologicky pokrokovou Ostravu s její alternativní kulturou, zatímco jeho partnerka ve znamení Raka vyžaduje klid, bezpečí a blízkost vody na Lipně či na jižní Moravě.
V takovém případě se jako ideální kompromis ukazuje bydlení v Brně. Toto město totiž dokonale kombinuje dynamickou městskou kulturu s rychlou dostupností moravské přírody a vodních ploch.
Co říká odborník na astrologické mapy měst?
V lifestylových médiích se často setkáváme s představou, že existuje pevně daná astrologická mapa českých měst, která určuje ideální bydliště. Odborníci z oboru však upozorňují, že se jedná o mýtus a zábavnou nadsázku postavenou na obecných charakteristikách znamení.
Skutečná astrologická metoda zvaná astrokartografie je mnohem složitější. Vyžaduje totiž výpočet přesného času a místa narození konkrétního jedince, aby bylo možné spolehlivě určit, které geografické souřadnice skutečně harmonizují s jeho osobním horoskopem.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Hanka Šimoníková, Dis.