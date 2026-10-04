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Vznik republiky oslaví Plzeň bohatým programem, lidé se podívají na zajímavá místa

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Historické památky, divadla, muzea, galerie, exkurze do běžně nepřístupných míst, komentované prohlídky, sport, desítky dalších možností a slavnostní program. To vše nabídnou Plzeňské oslavy 108. výročí vzniku samostatného Československa, které se uskuteční ve středu 28. října 2026.
Vznik republiky oslaví Plzeň bohatým programem, lidé se podívají na zajímavá místa

Vznik republiky oslaví Plzeň bohatým programem, lidé se podívají na zajímavá místa

Zdroj: Miroslav Chaloupka
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 14:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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