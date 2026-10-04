Vznik republiky oslaví Plzeň bohatým programem, lidé se podívají na zajímavá místa

Na řadě míst bude možné využít symbolické vstupné 28 korun nebo slevu 28 procent, někde je vstup zdarma. Vrcholem oslav se ve středu 28. října stane večerní program v centru města. V 16:30 hodin se na náměstí T. G. Masaryka uskuteční slavnostní shromáždění, na které v 18 hodin naváže Průvod světel. Ten povede tradiční trasou Klatovská – Smetanovy sady – Kopeckého sady – Františkánská – náměstí Republiky. Na něm se od 18:30 hodin uskuteční hudebně-světelná prostorová kompozice s názvem Oslava republiky – 3D symfonie světel. Následuje vystoupení vokální skupiny KrisKros a cappella.
„Plzeňské oslavy republiky jsou tradiční akcí, do které je zapojeno velké množství turistických cílů. Letos se lidé mohou těšit například na mimořádné otevření nové a unikátní tribuny na plzeňském atletickém stadionu, odkud je krásný výhled na Plzeň. Já osobně se moc těším na audiovizuální instalaci, která oživí atmosféru na náměstí Republiky,“ pozval na Plzeňské oslavy vzniku republiky primátor města Roman Zarzycký (ANO).
Historické a kulturní cíle
Během oslav mohou lidé navštívit například plzeňskou radnici, Semlerovu rezidenci, Divadlo J. K. Tyla, katedrálu sv. Bartoloměje, Velkou a Starou synagogu, Západočeské muzeum a jeho pobočky, mezi něž patří například Muzeum loutek, otevřeny budou také galerie či Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, která spolu s Alliance Française de Plzeň zpřístupní také interiéry Scriboniovského domu.
Program oslav zpestří komentovaná procházka po části Lochotína, kterou připravuje spolek Pěstuj prostor. Přibližně čtyřkilometrová trasa s 12 zastaveními provede návštěvníky od lochotínského bazénu až k zoologické zahradě a představí významná místa, osobnosti a události spojené s touto částí Plzně. Připojuje se také město Starý Plzenec, kde lze navštívit hrad Radyni nebo rotundu sv. Petra a Pavla.
Bohatý program pro každého
Velkým lákadlem jsou exkurze do míst, kam se veřejnost běžně nedostane. Zájemci mohou nahlédnout například do čistírny odpadních vod, úpravny vody na Homolce, spalovny v Chotíkově nebo TechToweru. Rodiny s dětmi mohou zamířit třeba do Techmanie. V plánu jsou také okružní jízdy historickými tramvajemi, trolejbusy a autobusem. Ve Starém Plzenci pak bude možné navštívit provozy a zázemí společnosti Bohemia Sekt.
Zájemci mohou využít zvýhodněné vstupné na volné plavání v bazénech Slovany a Lochotín. Krašovská Aktivity centrum nabídne Kangoo Jumps pro děti i dospělé a také jumping v národních barvách. Rodiny s dětmi, ale i jednotlivci, se mohou vypravit na 5,5 kilometru dlouhou Zážitkovou stezku Spejbla a Hurvínka v okolí boleveckých rybníků.
Do oslav se zapojí řada institucí a míst v Plzni a okolí. Jako doprovodný program je ohlášen Street Food Market v areálu DEPO2015.
Vstupenky na vybrané programy budou v předprodeji od 5. října od 9 hodin, podle konkrétního místa prostřednictvím Plzeňské vstupenky, GoOut nebo dalších v programu uvedených prodejních systémů. U jednotlivých aktivit je třeba počítat s omezenou kapacitou a u některých programů s nutností předchozí rezervace.