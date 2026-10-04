Vážná nehoda motorkáře na Písecku, záchranáři mu museli zastavit silné krvácení

Vážná nehoda motorkáře na Písecku, záchranáři mu museli zastavit silné krváceníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vážná nehoda motorkáře na Písecku, záchranáři mu museli zastavit silné krváceníZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 04.10.2026 13:59
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →