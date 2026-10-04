Dědictví rozčílilo Václava Klause. Za roli Irenky dostala herečka desetitisíce, Gott si odnesl pouhých třináct korun

Dědictví aneb Kurvahošigutntag, FOTO: Pavel Dias, distr. TV Nova Dědictví aneb Kurvahošigutntag, FOTO: Pavel Dias, distr. TV Nova Dědictví aneb Kurvahošigutntag, FOTO: Pavel Dias, distr. TV Nova Dědictví aneb Kurvahošigutntag, FOTO: Pavel Dias, distr. TV Nova
Legendární komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntag z roku 1992 mohla vypadat úplně jinak, kdyby Věra Chytilová natočila svůj vysněný projekt, nebo kdyby Bolek Polívka nedal do scénáře hlášku, která ho napadla až přímo na place. Ikonický film přitom zpočátku narazil na tvrdou kritiku novinářů a dokonce rozčílil Václava Klause. Z chudého vesničana milionářem
Příběh, který se odehrává v devadesátých letech, sleduje svérázného Bohuše v podání Bolka Polívky. Dobrosrdečný samotář tráví dny prací v lese, posezením se slivovicí a pobytem ve své rozpadající se chalupě. Životní styl vesničana se od základu změní, když za ním přijede elegantní advokát a oznámí mu, že po příbuzném zdědil obrovský majetek. Bohuš rázem začne utrácet miliony, kupuje nepotřebné věci a podléhá všemocné moci peněz.
Právě postavu advokáta, který do příběhu přinese zprávu o obřím dědictví, chtěli tvůrci původně obsadit Mariánem Labudou. Zkušený slovenský herec ale nabídku kvůli své pracovní vytíženosti odmítl. Samotný nápad natočit film o vesničanovi, který nečekaně zbohatne, vznikl z osobního zážitku Bolka Polívky. Když jednou procházel městem se svou rodinou, narazil na opilého neznámého člověka, který na něj volal, že si ho najde třeba v Paříži, kam v klidu dojede taxíkem, a ukazoval kolem sebe, že to tam všechno patří jemu.
Chytilová dala Polívkovi přednost před vysněným rájem
Režisérka Věra Chytilová chtěla na začátku 90. let natáčet svůj vytoužený projekt Vyhnání z ráje. Bolek Polívka ale trval na tom, že nejprve společně zrealizují Dědictví, a prosadil si svou. Chytilová ho poslechla a na natočení vysněného filmu musela čekat dalších devět let. Spolupráce na Dědictví přitom nebyla vůbec jednoduchá. Chytilová za Polívkou do Olšan v počátcích často jezdila a nacházela ho rovnou v hospodě, kde mu dokonce jednou před zraky všech udělala ostrou scénu.
Atmosféru při produkci ovlivňovalo i zastoupení asistentů. Roli asistenta režie si vyzkoušel Bohdan Sláma, ze kterého se později vyklubal uznávaný režisér ceněných českých snímků jako Divoké včely nebo Venkovský učitel. Ústřední ženskou postavu Vlastičky s přehledem odehrála Dagmar Havlová (tehdy Veškrnová), která na herecký úkol obětovala svou postavu. Do role servírky a Bohušovy opory přibrala zhruba deset kilogramů, s jejichž pozdějším shazováním měla podle svých slov velké potíže.
Honorář pro Gotta a kradené auto
Osobní setkání Bolka Polívky s neznámým opilcem se následně promítlo do slavné scény s Karlem Gottem v brněnské České ulici. Slavík si v komedii střihl kratičkou epizodní roli a za svůj herecký výstup obdržel honorář ve výši 13,50 Kčs. Přímo v den natáčení své scény navíc musel řešit nečekaný osobní problém, když mu někdo ukradl auto.
Kultovní vulgární hláška s „vašú pi*ú“, kterou Polívka použije v brněnské restauraci hotelu Slavia, původně ve scénáři vůbec nefigurovala. Polívka ji pronesl náhodně až během natáčení, ale štábu se vtip líbil natolik, že ho ponechal v konečném sestřihu.
Do restaurace se pak Bohušova parta přijede najíst patrovým autobusem značky MAN. Tento model vlastnil podnik ČSAD Brno-město, který počátkem 90. let jako jeden z prvních provozoval poschoďové autokary v zemi.
Fotografova modelka a nervově zhroucená sousedka
Ikonickou roli atraktivní prostitutky Irenky ztvárnila Šárka Vojtková, pro niž šlo o její vůbec první a jedinou filmovou roli. Za to, že se na plátně objevila, mohl brněnský fotograf Jef Kratochvíl. Vojtková mu totiž od patnácti let stála modelem v reklamních kampaních na pivo nebo automaty a fotograf, který se znal s Polívkou a Chantal Poullain, ji na konkurz přímo doporučil.
Z odpoledního konkurzu, kde se sešlo čtyřicet adeptek, odešla Vojtková s rolí a s tehdy vysokým honorářem 50 000 Kčs. Ačkoliv obě sokyně Vlastička a Irenka spolu na plátně sváděly otevřenou válku, ve skutečnosti spolu Šárka Vojtková a Dagmar Havlová výborně vycházely.
Zcela odlišnou finanční částku a cestu k filmu měla představitelka Bohušovy tety. Annu Pantůčkovou, která za natáčení dostala deset tisíc korun, tvůrci před kameru postavili náhodou. Původně měla totiž tetu hrát její sousedka. Ta ale tlak před spuštěnou kamerou neustála, nervově se zhroutila a filmaři museli rychle najít náhradu.
Pantůčková v té době měla známou rozpadající se chalupu od obce pronajatou. Po natáčení nemovitost odkoupil herec Jiří Pecha, který v Dědictví ztvárnil dvojroli anděla a doktora. Chalupu nakonec zbořil, přičemž sutiny posloužily při budování překážek pro parkur u farmy Bolka Polívky.
Hádka s Václavem Klausem a ostrá kritika
První novinářské ohlasy po premiéře filmaře vůbec nešetřily. Novináři psali o buranských klauniádách a režisérka Chytilová kvůli zdrcující kritice dokonce vůbec nepřišla mezi žurnalisty. Snímek navíc rozčílil Václava Klause, který se po premiéře s Chytilovou na toto téma pohádal a film označil za nebezpečný pro společnost. Snímek Dědictví aneb Kurvahošigutntag nakonec odvysílá televize Nova 4. října od 15:35.
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