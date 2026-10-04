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Dědictví rozčílilo Václava Klause. Za roli Irenky dostala herečka desetitisíce, Gott si odnesl pouhých třináct korun

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Komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntag rozčílila Václava Klause a Karlu Gottovi vynesla 13 korun. Dagmar Havlová do role Vlastičky ztěžka tloustla.
Dědictví aneb Kurvahošigutntag

Dědictví aneb Kurvahošigutntag

Zdroj: FOTO:Pavel Dias, distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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