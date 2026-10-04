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Zapletalova Miss 2001 Andrea Vránová přiznala plastiku: U mladých modelek zákroky odmítá

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Modelka a bývalá vicemiss Andrea Vránová (44) pro Aplausin.cz otevřeně promluvila o estetických zákrocích, modelingu i své dceři, která se vydala vlastní cestou. Přiznala také, že sama ve čtyřiceti letech podstoupila úpravu prsou. Zároveň ale zdůraznila, že u mladých dívek je podle ní přirozená krása nenahraditelná.
Andrea Vránová - ve společnosti na celebritní akci Miss.

Andrea Vránová - ve společnosti na celebritní akci Miss.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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