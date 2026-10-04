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Jeden hlídal, druhý řezal kabel. Dvojici zlodějů v Ostravě zachytila kamera

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Dennívýzva
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Dvojice mužů se podle ostravských strážníků pokusila ukrást kabel ze staveniště pod železničním mostem v Přívoze. Kamerový systém ale jejich počínání zachytil a přivolaná hlídka oba podezřelé krátce nato zadržela.
Jeden hlídal, druhý řezal kabel. Dvojici zlodějů v Ostravě zachytila kamera

Jeden hlídal, druhý řezal kabel. Dvojici zlodějů v Ostravě zachytila kamera

Zdroj: Vilém Pospíšil
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 14:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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