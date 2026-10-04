Miliardář Chlad veřejně řekl, co mu na Anně vadí. „Je tvrdohlavá a paličatá." Pak dodal, proč ji přesně takovou chce

Miliardář Richar Chlad se vydal se svou ženou Annou Marií Kánskou na přehlídku Osmanyho Laffity. VIP život zaznamenal, že on se rozpovídal o vlastnostech své drahé polovičky. Podle
eXtra.cz řekl větu, která by bez kontextu zněla jako stížnost frustrovaného manžela: Anna Marie je prý velmi tvrdohlavá a paličatá, ráda si dělá věci po svém. Jenže on nepopisoval problém. Popisoval vlastnost, bez které by ji vedle sebe nechtěl. Submisivní partnerka, řekl, není nic pro něj. Chce ženu, která si umí prosadit názor. A právě to Anna dělá, důsledně, opakovaně a bez omluvy. Kritika, která je ve skutečnosti definice kompatibility
Klíč k celému výroku leží v tom, co Chlad řekl hned po kritické větě. Nechce bezkonfliktní soužití za cenu toho, že jedna strana mlčí. Tvrdohlavost Anny Marie pro něj není chyba k opravení, ale cena za rovnocenné partnerství. Sám přiznal, že občas to mezi nimi zajiskří, ale
„kritické momenty“ podle jeho slov přicházejí zhruba jednou za půl roku. Po vyhrocení následuje uznání chyby z jedné nebo druhé strany a rychlý návrat k normálu. Anna Marie loni přiznala mediím, že je ta výbušnější, rychle vyletí, ale stejně rychle vychladne. Richard v sobě naopak napětí drží déle. Od Primoštenu po dvě svatby
Jejich příběh začal v létě 2020 v chorvatském Primoštenu. Na podzim téhož roku Chlad vztah zveřejnil na Instagramu slovy
„To je moje nová přítelkyně, láska, ANNA.“ Od té chvíle je jejich soužití veřejnou záležitostí, a to nejen bulvárně, ale i v tom, jak o něm oba mluví.
Časová osa mluví jasně:
Léto 2020 – začátek vztahu v Primoštenu Říjen 2022 – zásnuby během narozeninové plavby v Chorvatsku, kde Chlad nejprve požádal Anniny rodiče o souhlas 17. listopadu 2023 – první svatba na Maledivách, kde zasadili i palmu se svými jmény 1. prosince 2023 – komorní obřad na Staroměstské radnici v Praze Zdroj fotografie: Nextfoto Co říkal dřív a co říká teď
Posun v Chladově veřejném slovníku je postupný. V roce 2022 mluvil o harmonii a o vztahu, který se po dvou letech jen zlepšuje. V červenci 2024 označil manželství s Annou za „obrovskou výhru“ a
před ní prý potkával jen „štětky“. Letos v květnu Anna Marie veřejně prohlásila, že jejich vztah je natolik pevný, že se „nemají čeho bát“. Nový výrok tedy nepředstavuje obrat. Představuje další stupeň otevřenosti, poprvé Chlad pojmenoval konkrétní třecí plochu ostřejším slovníkem.
Že vztah Chladových funguje i za hranicí domácnosti, ukazuje společný byznys. V květnu 2026 Anna Marie, která je dcerou Veroniky Kánské, představitelky Blaženy ze Slunce, seno, otevřela s Richardovou dcerou Sandrou pilates studio ve Všenorech.
Macecha a nevlastní dcera jako obchodní partnerky, to je signál, který mluví hlasitěji než jakýkoli rozhovor na přehlídce. Tvrdohlavá žena, která si umí prosadit názor, si zjevně dokáže prosadit i místo v širší rodině. Chlad neřekl nic, co by jeho manželství ohrožovalo. Řekl něco, že chce partnerku, která mu oponuje, a pak se s ní rychle usmíří.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová