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Miliardář Chlad veřejně řekl, co mu na Anně vadí. „Je tvrdohlavá a paličatá." Pak dodal, proč ji přesně takovou chce

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Richard Chlad na módní přehlídce poprvé ostřeji pojmenoval jedinou vlastnost, která ho na manželce dráždí. A vzápětí z ní udělal důvod, proč si ji vybral.
Richard Chlad a Anna-Marie Kánská

Richard Chlad a Anna-Marie Kánská

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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