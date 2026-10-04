Senior za volantem se po srážce s traktorem roztočil, skončil v nemocnici

Senior za volantem se po srážce s traktorem roztočil, skončil v nemocniciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Senior za volantem se po srážce s traktorem roztočil, skončil v nemocniciZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 04.10.2026 13:59
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