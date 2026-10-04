Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Senior za volantem se po srážce s traktorem roztočil, skončil v nemocnici

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nehodu na frekventované silnici I/38 řešili v pátek 2. října odpoledne policisté na Havlíčkobrodsku. Škoda je téměř půl milionu korun.
Senior za volantem se po srážce s traktorem roztočil, skončil v nemocnici

Senior za volantem se po srážce s traktorem roztočil, skončil v nemocnici

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:59

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Co brzdí nájemní bydlení na Vysočině? Je to nedostatek peněz i pozemků
Co brzdí nájemní bydlení na Vysočině? Je to nedostatek peněz i pozemků
Hrál za Jihlavu i Třebíč. Šimon Szathmáry slaví jednatřicet let
Hrál za Jihlavu i Třebíč. Šimon Szathmáry slaví jednatřicet let

Vnuk legendárního Jana Suchého, který si připsal reprezentační starty v maďarském dresu, dnes slaví 31....

Lidé v Brtnici budou mít zubaře. Město teď pro něj rekonstruuje ordinaci
Lidé v Brtnici budou mít zubaře. Město teď pro něj rekonstruuje ordinaci

S největší pravděpodobností od března 2027 začne v Brtnici na Jihlavsku ordinovat nový zubař. Jak město...

PŘEHLED: Místa, kde zavoní koláč pro hospic. Lidé v Jihlavě a Třešti budou znovu pomáhat
PŘEHLED: Místa, kde zavoní koláč pro hospic. Lidé v Jihlavě a Třešti budou znovu pomáhat

V krajské Jihlavě a Třešti po roce opět zavoní koláčky. Zájemci budou díky této charitativní akci znovu...

Jihlavští hokejbalisté po letech opět prvoligoví, v neděli hrají poprvé doma
Jihlavští hokejbalisté po letech opět prvoligoví, v neděli hrají poprvé doma

Jihlava se po šesti letech znovu objevuje na prvoligové hokejbalové mapě. Po dvou venkovních zápasech se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.