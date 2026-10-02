Tesco se stahuje z Evropy. Kdo u nás převezme jeho obchody

Tesco je společnost, která patří v oblasti maloobchodu k těm vůbec největším na světě. Původem britská firma působila dlouhá léta i v Česku, nyní se s ní ale musí zákazníci rozloučit. Tesco se totiž z kontinentální Evropy stahuje.
Tesco reorganizuje
Společnost Tesco vznikla v roce 1919 a od té doby se stala jednou z největších maloobchodních skupin na světě. Působí v mnoha zemích Evropy, Severní Ameriky i Asie.
Do České republiky expandovalo Tesco v roce 1996 a následujících letech dokonce pohltilo pobočky řetězců Carrefour nebo K-Mart. Tesco kombinuje velké hypermarkety a supermarkety s menšími lokálními obchody. Postupem času přibyly i vlastní oděvní značka F&F nebo mobilní operátor Tesco Mobile.
Po roce 2014 se ale začaly objevovat ekonomické problémy a Tesco se postupně začalo stahovat z většiny trhů, na které původně expandovalo.
V současné době je aktivní kromě Velké Británie již jen v Irsku, v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Ani to ale dlouho nevydrží a Tesco se ze střední Evropy hodlá stáhnout a soustředit se pouze na domovské britské ostrovy.
Abychom byli úplně přesní, Tesco zatím „prověřuje možnost prodeje“, to ale hodně silně naznačuje, že to se stažením myslí opravdu vážně. Nabízí se otázka, zda se najde kupec, který by alespoň část jeho obchodní sítě převzal.
Tesco převzalo v Praze i ikonický obchodní dům Máj. Foto: User:Aktron, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons Kdo koupí české Tesco
Hodnota sítě Tesco v Česku činí dle odhadů asi 15 miliard korun. A zdá se, že zájemci se najdou.
Podle všeho jsou ti skutečně vážní celkem tři. Tím prvním je skupina Schwarz Group. To vám možná nic moc neřekne, ale buďte si jistí, že jste se s ní už setkali. U nás pod ní totiž spadá Lidl nebo Kaufland.
Dalším zájemcem je skupina Ahold Delhaize, tedy provozovatel obchodů Albert. A potom je tady třetí zájemce, dost možná nejzajímavější. Jedná se o polskou Biedronku, resp. jejího majitele, skupinu Jerónimo Martins. Uvidíme, kdy bude více jasno. S Tescem se ale podle všeho budeme muset rozloučit.
FAQ – Nejčastější dotazy k odchodu Tesca z Česka
Proč Tesco zvažuje odchod z České republiky a střední Evropy?
Společnost se potýká s dlouhodobými ekonomickými problémy a plánuje se soustředit výhradně na svůj domovský trh na Britských ostrovech.
Jaká je odhadovaná hodnota české pobočky Tesca?
Hodnota obchodní sítě Tesca v České republice se odhaduje přibližně na 15 miliard korun.
Kteří zájemci mají o převzetí prodejen Tesca v Česku největší zájem?
Mezi vážné zájemce patří skupina Schwarz Group (vlastník Lidlu a Kauflandu), skupina Ahold Delhaize (provozovatel Albertu) a majitel polské Biedronky, skupina Jerónimo Martins.
Zdroje informací: Autorka
https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/tesco-konec-prodej-lidl-albert-biedronka-cesko-slovensko Náhledové foto: KRAX at Czech Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons
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Tesco se stahuje z Evropy. Kdo u nás převezme jeho obchody
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