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Tesco se stahuje z Evropy. Kdo u nás převezme jeho obchody

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Tesco je společnost, která patří v oblasti maloobchodu k těm vůbec největším na světě. Původem britská firma působila dlouhá léta i v Česku, nyní se s ní ale musí zákazníci rozloučit. Tesco se totiž z kontinentální Evropy stahuje.
Tesco

Tesco

Zdroj: Foto: KRAX at Czech Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:00

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