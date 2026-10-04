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Prušinovský se v novém seriálu opět blýskl vedením hereckého ansámblu a ztvárněním Kolečkova scénáře

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Tvůrčí tandem Jan Prušinovský (režie, scénář) a Petr Kolečko (scénář), který stojí za megaúspěšným seriálem MOST! (2019), posílá na trh výsledek další seriálové spolupráce. První díl nové série Oddíl B (foto) začne Nova streamovat na Oneplay od pátku 9. října. Informoval o tom Jakub Fürst z tiskového oddělení TV Nova.
Prušinovský se v novém seriálu opět blýskl vedením hereckého ansámblu a ztvárněním Kolečkova scénáře

Prušinovský se v novém seriálu opět blýskl vedením hereckého ansámblu a ztvárněním Kolečkova scénáře

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 14:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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