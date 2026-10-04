Prušinovský se v novém seriálu opět blýskl vedením hereckého ansámblu a ztvárněním Kolečkova scénáře

Tvůrčí tandem Jan Prušinovský (režie, scénář) a Petr Kolečko (scénář), který stojí za megaúspěšným seriálem MOST! (2019), posílá na trh výsledek další seriálové spolupráce. První díl nové série Oddíl B (foto) začne Nova streamovat na Oneplay od pátku 9. října. Informoval o tom Jakub Fürst z tiskového oddělení TV Nova. Na diváky podle stanice čeká celkem deset dílů "výpravné podívané", umístěné za stěny a mříže věznice, osázené osobitými postavičkami, ať už jde o samotné vězně, nebo o zástupce vězeňské služby i dalšího personálu. Drtivá většina vězeňských postav jsou Romové, které Prušinovský s několika výjimka obsadil neherci. Těm sekundují Tadeáš Moravec, Matěj Hádek, Jan Jankovský, Zuzana Stivínová nebo Zdeněk Godla.
A právě zdařilé nakombinování naturščiků s profesionálními herci pod Prušinovského vedením v nevšedním prostředí věznice tvoří hlavní klad Oddílu B. K tomu se připočte klasický Kolečkův humor, nekorektní, nekompromisní a místní dost drsný, na který je Prušinovský evidentně dobře naladěn. Jediná výtka směřuje k malé srozumitelnosti části replik romských neherců (ne, že by divák nerozuměl vězeňskému slangu, ale při slavnostní projekci v kinu Oko prostě nebylo možné pochytit, co přesně postavy říkají za slova). Video ze slavnostní projekce Oddílu B zde.
"Dvacetiletý David Broulík (Tadeáš Moravec) musí po nezvládnuté kritické situaci vstoupit do cizinecké legie. Alespoň tak to vysvětluje své přítelkyni Darje. Ve skutečnosti však nastupuje trest odnětí svobody v nápravném zařízení, kde si pobude několik let za mřížemi. Jako "prvosenka", tedy zbrusu nový vězeň, to nemá vůbec lehké. Postupně odhaluje psaná i nepsaná pravidla vězeňského života. Zažívá půtky mezi trestaneckými gangy, navštěvuje vězeňskou psycholožku, poznává šikanu, nulové soukromí a společnou hygienu," naznačila děj Nova.
"V době natáčení seriálu Most! nás během obědové pauzy Zdeněk Godla často bavil svými historkami z vězení. Překvapilo mě, že Zdeněk na dobu za katrem vzpomíná s upřímným humorem, na něco sice smutného a nepříjemného, ale pořád jako na vzpomínku, které se sám chce spíš smát. Jeho příběhy byly absurdní, nepochopitelné a mnohdy také neuvěřitelné. Když se z jeho historek stal regulérní projekt, nadešel čas, abych si je ověřil přímo na místě," komentoval Prušinovský. Ten byl rovněž kreativním producentem Oneplay, výkonnou producentkou Oneplay byla Lea Hasoňová. Produkci měla na starost společnost Offside Men (Prušinovský plus Evolution Films). Za kamerou stál David Hoffman.