Dědictví se natáčelo v Olšanech i v Brně. Z Irenčina působiště se stal skautský dům a hospoda stále stojí na svém místě

Komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntag z roku 1992 se natáčela převážně na jižní Moravě. Zatímco domovskou vesnici Bohuše Stejskala filmaři nalezli v Olšanech u Vyškova, velká část příběhu spojená s milionářovým hýřením ožila přímo v centru Brna. Reálná natáčecí místa navíc občas nabrala jiný osud, než jaký jim přisuzoval filmový scénář.
Hospoda v Olšanech a zbořený domek
Příběh vypráví o dobrosrdečném, ale poněkud svérázném venkovanovi Bohuši Stejskalovi, kterého hraje Bolek Polívka. Jeho poklidný život se změní, když do Olšan přijede advokát Ulrich v podání Miroslava Donutila s nečekanou zprávou o obrovském majetku v restituci. Z chudého muže s rozpadajícím se domkem se stane přes noc milionář, a zpráva o penězích rychle zamotá hlavu jemu i jeho okolí.
Scény z Bohušovy rodné obce filmaři umístili převážně do Polívkových rodných Olšan. Zdejší náves s typickou autobusovou zastávkou se od dob natáčení příliš nezměnila, pouze původní plechovou boudu, za kterou hulákala Maruna na opilce, nahradila kamenná zídka. Proměnou prošel i samotný Bohušův polorozpadlý dům, na který ve filmu montovali satelit. Legendární chalupu po letech koupil herec Jiří Pecha, jenž ji nechal srovnat se zemí, a ze sutin vytvořil překážky pro parkur nedaleko Polívkovy farmy. Známá vesnická hospoda s popisným číslem 250 však stále stojí a dodnes si zachovává osobité kouzlo.
Brněnské centrum ožilo v taxíku i při nákupu obleků
Jakmile Bohuš získá majetek, vyráží za novým životem do Brna. Taxík s advokátem a novopečeným milionářem projíždí Kotlářskou a Veveří ulicí na rohový dům na Konečného náměstí. Právě zde probíhala ukázka zděděných domů. Samotný obchod, který Bohuš získá, leží v Sukově ulici a po rekonstrukci v roce 2010 se jeho skladové prostory proměnily v restauraci Jedna báseň.
Milionář musel proměnit i svůj šatník. Nové obleky Bohuš nakupoval v pasáži Jalta na Dominikánském náměstí, kde se po mnoha letech prodejna oblečení změnila na obchod s digitálními fotoaparáty. Cesta za zábavou ho zavedla také do nočního podniku za Irenkou. Tato lokalita na ulici Boženy Němcové se od filmu výrazně odklonila, z dřívějšího klubu se totiž stal skautský dům.
Kde vyhodili vrchního a kde zpíval Gott
Mezi nejpamátnější scény patří slavnostní setkání s Karlem Gottem v centru Brna. Setkání Bohuše, který se marně snaží mistra nalákat na společné oslavy probíhalo v jedné z nejrušnějších brněnských lokací, přímo na České ulici s popisným číslem 22.
Dalším ikonickým místem se stal hotel Slavia v Solniční ulici. Právě do této restaurace se Bohuš vydal na kontrolu svého hotelu a následně z ní nevybíravým způsobem vyhodil vrchního. Narozeninová oslava s rvačkou a hostinou „na památku kozy Lízinky“ vznikla v brněnském hotelu International. Pianista hrál svou skladbu dál během hádky u stejného piana, které zde stálo i dlouho po natáčení.
Z cihelny prodejna stavebnin
Bohuš s advokátem museli řešit také byznys, ke kterému zdědili obrovskou cihelnu. Tu filmaři objevili v Dolních Kounicích. Zatímco ve filmu zde hořely spory kvůli kouřícím zaměstnancům a volalo se po řediteli, ve skutečnosti už místo původnímu účelu neslouží, ale stala se z něj prodejna stavebnin se zatlučenými okny, odkud navíc zcela zmizely koleje pro vozíky s cihlami.
Scéna před ministerstvem, kam se dvojice hrdinů společně s panem Košťálem vypraví řešit prodej firmy Japoncům, vznikla před Ústavním soudem na Joštově ulici. Zdejší interiér posloužil i pro záběr ministerské vrátnice. Silniční přesuny, kdy Bohuš po návratu domů vykřikuje zprávu o bohatství dětem, nebo když děkuje Bohu v kukuřičném poli, probíhaly na menších komunikacích v okolí Habrovan a Nemojan.
Film Dědictví aneb Kurvahošigutntag sledujte na Nově 4. října od 15:35.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (seznamzpravy, filmovamista).