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Dědictví se natáčelo v Olšanech i v Brně. Z Irenčina působiště se stal skautský dům a hospoda stále stojí na svém místě

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Komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntag vznikla v Brně a v Olšanech. Zjistěte, kde stála slavná cihelna a proč z erotického klubu udělali skautský dům.
Dědictví aneb Kurvahošigutntag

Dědictví aneb Kurvahošigutntag

Zdroj: FOTO:Pavel Dias, distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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