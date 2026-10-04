Nejmenší rekreační dům v Evropě stál 30 korun. Bývalá trafostanice má dvě podlaží na 11 m², prosklené konzoly nahrazují okna i stěny

Manželé Andreas a Marita Moosovi v obci Rieps v Meklenbursku‑Předním Pomořansku koupili vysloužilou trafostanici za symbolických 1,19 eur (zhruba 30 korun) a do její proměny investovali přibližně 140 000 eur (asi 3,5 milionu korun), čímž vzniklo jedno z nejmenších rekreačních ubytování v Evropě.
Jak se z cihlové kostry za 30 korun zrodilo zážitkové ubytování za 3,5 milionu
Zakoupená stavba byla pouhou „holou skořápkou“ bez oken, izolace a přípojek; pořizovací částka pokryla jen vlastnictví cihlové věžičky o půdorysu zhruba 11 metrů čtverečních. Skutečné náklady na přestavbu dosáhly kolem 140 000 eur. Práce provázely byrokratické průtahy a covidové pauzy, jejichž podrobnosti majitelé blíže neuvádějí.
Architektonickým středobodem rekonstrukce jsou dva prosklené ocelové výsuvy, které z věže vystupují jako průhledné konzoly. Ty rozšiřují miniaturní půdorys a nahrazují klasická okna velkoformátovými skleněnými plochami; výsledný vzhled přibližuje spíše designový exponát než typickou venkovskou chatku.
Dvě podlaží na jedenácti metrech: vertikální bydlení pod hvězdami
Dispozice využívá výšky stavby místo šířky. Přízemí obsahuje kompaktní koupelnu se sprchou; do horního patra vede venkovní schodiště. Horní patro zahrnuje kuchyňku, stolek se dvěma židlemi a rozkládací pohovku, která slouží jako lůžko. Zavazadla se ukládají pod střechu. Kapacita je maximálně dva hosté.
Majitel pobyt popisuje jako kombinaci kempování a běžného bydlení. Hostům je k dispozici Wi‑Fi, parkování zdarma na pozemku, přístup na dvůr se zahradou a samostatný příchod od 15:00. Na Airbnb má objekt 18 recenzí s průměrem 4,83 z 5 a označení „oblíbenec hostů“. Cena za noc se pohybuje kolem 110 eur (přibližně 2 750 korun).
Pro srovnání je ve Schwerinu tříhvězdičkový Hotel Avalon od 59 eur za dvoulůžkový pokoj a čtyřhvězdičkový Seehotel Frankenhorst nabízí dvoulůžkový pokoj od 105 eur; trafoturm se tak cenově řadí vedle hotelů vyšší kategorie, i když nabízí zlomek jejich plochy. Hlavní prodejní argument je zážitek — usínat pod proskleným stropem s výhledem na noční oblohu.
VIDEO Guinness zatím mlčí: překoná Rieps rekordmana z Bad Segebergu?
Oficiální Guinnessův rekord v kategorii „nejmenší hotel“ drží od dubna 2023 přestavěná trafostanice Trafo‑Häuschen v Bad Segebergu s plochou 17,85 m². Podle zveřejněných údajů je riepský objekt o téměř sedm metrů čtverečních menší, číselně tedy ambice na rekord dává smysl. Veřejně potvrzený zápis pro Rieps však dosud dohledatelný není.
Standardní proces u Guinnessu trvá až dvanáct týdnů na posouzení žádosti a dalších dvanáct na vyhodnocení důkazů; zrychlená placená varianta může každý ze zmíněných kroků zkrátit na pět pracovních dnů. Dokud certifikát nedorazí, zůstává nárok majitelů v rovině deklarace.
Šlo by něco podobného postavit v Česku?
Právně to je možné: podle Portálu veřejné správy se změna účelu užívání stavby řeší žádostí na stavební úřad s příslušnou dokumentací a stanovisky dotčených orgánů; nový stavební zákon (§239–242) tuto možnost explicitně zmiňuje. Symbolická kupní cena závisí na konkrétním prodejci a nemusí být v českém prostředí stejná jako v Německu.
V Česku už existují netradiční ubytovací projekty, které trend miniaturního pobytu potvrzují: One Room Hotel v žižkovské televizní věži, pobyty v historických věžích, stromové domky u Brna (okolo 18 m²) či plovoucí tiny cottages v jižních Čechách. Portál Kudy z nudy vede samostatné kategorie pro treehouse, tiny house a glamping; poptávka po neobvyklých noclech roste a riepský trafoturm ukazuje, kam lze zajít s odvahou a promyšleným designem.
Okolí Riepsu navíc nabízí možnost jednodenních výletů do Lübecku, Wismaru či Schwerinu a pobřeží Baltu je na dosah. V krajině se lze setkat i s kuriózním pozorováním — občas tu žije stádo volně se vyskytujících jihoamerických nandu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková